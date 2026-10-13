Do volebního boje vyrazily strany samozřejmě také s venkovní reklamou a na některých chodnících to vypadalo jako menší bludiště. Co ale s nimi, když volební šílenství skončí? Například Spolek SISU z nich plánuje udělat třeba tašky, s jejichž výrobou pomohou lidé bez domova.
Volební plachty přemění v batohy a peněženky, vyrábět je budou lidé bez domova
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...