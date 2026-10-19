Tachov hostil téměř 180 zástupců turistických infocenter z celé republiky

Tachov se ve středu 14. října proměnil v dočasné centrum českého cestovního ruchu. Na tři dny se sem sjelo téměř 180 zástupců turistických informačních center z celé republiky, mimo jiné z Ostravy, Brna, Zlína, Olomouce, Tábora, Českých Budějovic nebo Jindřichova Hradce. Akcí bylo členské fórum Asociace turistických informačních center České republiky (A.T.I.C. ČR).
Těžiště programu tvořily odborné diskuse o tom, jak zlepšovat služby pro návštěvníky, jak spolupracovat s partnery a jak přivést turisty i do méně známých destinací. Radní Plzeňského kraje pro oblast cestovního ruchu Libor Picka připomněl, že infocentra bývají prvním místem, kam návštěvník zamíří, a jejich doporučení může rozhodnout o tom, co navštíví a zda se do regionu někdy vrátí.
Na programu byla také aktualizace Jednotné klasifikace turistických informačních center, jež začne platit od ledna 2027. Účastníci probírali připravované změny, rozpočty na roky 2026 a 2027 i volbu členů rady asociace. Na fóru vystoupili zástupci agentury CzechTourism, České unie cestovního ruchu nebo Asociácie informačných centier Slovenska.
V bloku věnovaném příkladům dobré praxe se představily například Destinační společnost Český les, Archeopark Bärnau nebo Muzeum Českého lesa v Tachově. Prostor dostala přeshraniční spolupráce i přehlídka festivalů zaniklých obcí a gastronomických akcí.
Jedním z ožehavějších témat byly avizované škrty v rozpočtu agentury CzechTourism, které by mohly omezit propagaci destinací a společné projekty s informačními centry. Zástupci oboru v debatě zdůraznili nenahraditelnost státní podpory a meziregionální spolupráce.
Barbora Hodačová z A.T.I.C. ČR popsala fórum jako příležitost, kde si méně zkušení pracovníci mohli snáze najít místo v profesní síti, zatímco ostřílení kolegové sdíleli postupy, které se jim osvědčily. „Právě spolupráce mezi infocentry může pomoci lépe představovat turistické cíle a rozvíjet cestovní ruch v jednotlivých regionech," uvedla.
Pro Tachov samotný bylo pořádání fóra šancí ukázat město a okolí v nejlepším světle. Hosté si prohlédli historické centrum, zámek, jízdárnu i Muzeum Českého lesa, zajeli do pivovaru Chodovar v Chodové Plané a v pátek mohli navštívit Muzeum knoflíků nebo přejet hranice do bavorského Archeoparku Bärnau.
Ředitelka Městského kulturního střediska v Tachově Božena Vaňková, pod jejíž správu spadá i místní infocentrum, označila pořádání fóra za velkou prestiž. A zároveň shrnula, co podle ní tvoří základ práce každého infocentra: „Úsměv a pozdrav, to je základ. Infocentrum má návštěvníkovi umět poradit, něco nabídnout a třeba mu doporučit i místo, které neleží přímo u nás."
Zdroj: Plzeňský kraj