Chirurgie v Šumperku vyměnila všechny matrace. Přispěje to ke zdárné léčbě

Chirurgie v Šumperku vyměnila všechny matrace. Přispěje to ke zdárné léčběPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Chirurgie v Šumperku vyměnila všechny matrace. Přispěje to ke zdárné léčběZdroj: Nemocnice Šumperk, Petr Zouhar
Článek byl publikován 15.10.2026 15:09
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Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...Všechny články tohoto autora →
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