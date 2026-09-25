Špatná zpráva z polských sadů. Úroda prudce klesá a ceny mohou zamířit nahoru

O tom, že byla letošní úroda špatná, svědčí i předběžné údaje Ústředního statistického úřadu. Jenže ovoce není méně jen na zahradách, ale pochopitelně také v sadech. Nižší nabídka samozřejmě může znamenat, že ovoce bude letos dražší. Podle analytiků bude tlak především na cenu jablek.
Úroda ovoce ze stromů se odhaduje na přibližně 3,4 milionu tun (-18,6 % meziročně), zatímco produkce ovoce z ovocných keřů a bobulovin se předpokládá na 458 000 tun (-6,5 % meziročně). GUS odhaduje letošní úrodu polní zeleniny na přibližně 3,9 milionu tun (-4,5 % meziročně).
Analytici očekávají, že růst cen ovoce zůstane výrazně vyšší než růst cen zeleniny. Hlavními rizikovými faktory pro cenové trendy jsou agrometeorologické podmínky v závěrečné části sezóny v Polsku a u dalších významných producentů, a také míra, do jaké je nižší domácí nabídka kompenzována dovozem.
Vliv mělo počasí
Zahradníci letos čelili opravdu mnoha výzvám. Nejprve byly příliš nízké teploty a také studený vítr. K tomu ještě nedostatek vláhy. Tento problém zpozdil setí a sázení. A také způsobil nerovnoměrné klíčení. V dubnu pak přišly mrazy. V červnu a v červenci trochu zapršelo, ale vzhledem k tomu, že na konci června přišla vedra, rostliny dostaly fyziologický stres. Přišly choroby, rozmnožili se škůdci. Jednotlivé druhy zeleniny reagovaly na sezónní stres odlišně. Největší ztráty byly zaznamenány u kořenové zeleniny a brukvovitých rostlin. Přesto je pokles nabídky na trhu se zeleninou mnohem mírnější než v sektoru ovocnářství, kde například produkce jablek klesla o téměř 20 %.
Ceny porostou nejen u ovoce
Pro všechny Poláky máme bohužel špatnou zprávu. Budeme se muset vypořádat nejen s rostoucími cenami ovoce a zeleniny. Pravděpodobně porostou také ceny ostatních potravin. „Výhled na nadcházející měsíce je bohužel mnohem temnější. Předpovídáme, že srpen bude bodem inflace potravin v Polsku a od té doby začne růst . To bude podpořeno kombinací globálních a domácích faktorů: vysokými cenami paliv a plynu, které zvýší náklady na hnojiva a zemědělskou produkci, slabšími úrodami na celém světě i v EU a nepříznivými klimatickými podmínkami, včetně sucha a předpovězeného rekordního El Niña,“ vysvětlil ekonom Kamil Łuczkowski.
Je možné, že ještě v závěru roku nebudou změny cen tolik patrné, ale výrazně větší tlak se objeví v roce 2027. Vzhledem k současnému souboru faktorů by růst cen potravin mohl dosáhnout až kolem 5 %. Podle ekonoma může tento alarmující scénář zmírnit pouze výrazné uklidnění situace na Arabském poloostrově. Pokles cen paliv, plynu a dalších energetických zdrojů by omezil rostoucí náklady na hnojiva, výrobu a dopravu, a tím i tlak na ceny potravin.
Zdroje článku: www.sadyogrody.pl, agroprofil.pl, next.gazeta.pl, www.storicko.cz