Senátorem za Rychnov je Grulich, za Trutnov Sobotka, Dvořák je blízko vítězství

Volební místnosti se v sobotu ve 14 hodin uzavřely a postupně začalo být jasné, kdo bude Královéhradecký kraj zastupovat v horní komoře Parlamentu. Ve dvou ze tří senátních obvodů už je rozhodnuto.
RYCHNOVSKO
Na Rychnovsku obhájil senátorské křeslo Jan Grulich (TOP 09). V prvním kole získal nadpoloviční většinu hlasů a porazil svého jediného soupeře, poslance Petra Sadovského z hnutí ANO. Ten získal 37,92 procenta hlasů. Vítěz má o programu jasno. "Určitě je priorita pracovat s AI ve školách, pomoci učitelům, aby se na to připravili. Také téma finanční gramotnosti. Protože vidíme, jak se i díky AI dostáváme čím dál častěji do finančních podvodů," uvedl Jan Grulich.
TRUTNOVSKO
Jasno je také na Trutnovsku, kde znovu uspěl Jan Sobotka (STAN). I on získal potřebnou většinu už v prvním kole. Ke zvolení podle něj přispěla novela stavebního zákona. "Tomu se věnuju, bylo to pro mě zásadní téma. Chystám se i na podání ústavní žaloby na zrušení tohoto zákona," uvedl po zvolení. Jeho nejbližší soupeřka Zuzana Chovancová z hnutí ANO obdržela 28,8 procenta hlasů. Také tady mají voliči o svém senátorovi rozhodnuto.
HRADECKO
Mnohem dramatičtější je situace v senátním obvodu Hradec Králové, kde o jedno křeslo soupeří sedm kandidátů. Po 20. hodině bylo sečteno zhruba 98 procent hlasů a průběžné pořadí se oproti odpoledni výrazně proměnilo.
Do čela se dostal Martin Dvořák, kterého podporují Zelení, STAN, Piráti, TOP 09 a HDK. Na druhé místo klesla Zuzana Ceralová Petrofová (ODS), která ještě během odpoledne vedla. „Já bych vůbec nehodnotila, dokud nebude sečteno sto procent hlasů, protože se to může všelijak změnit. Jsem moc ráda, že mi občané z vesnic, které s námi přímo sousedí, kde bydlím a které mám ráda, dali první místo. Pokud bych se nedostala do druhého kola, podpořím kandidáta, který má demokratické smýšlení,“ uvedla pro Hradeckou Drbnu Zuzana Ceralová Petrofová.
Na třetím místě se zatím drží Jana Hůlková (ANO), která během sčítání rovněž patřila mezi favority. "Průběžné výsledky odpovídají mému očekávání. Především bych chtěla poděkovat rodině a lidem, kteří mi věřili a dali mi svůj hlas. Přála bych si, aby výsledek byl takový, abych se dostala do druhého kola. Ale rozhodnutí voličů budu respektovat,“ řekla reportérce Hradecké Drbny Evě Křečkové Jana Hůlková. Jak dodala, kampaň jí umožnila setkat se s řadou zajímavých lidí a vyslechnout si jejich příběhy i starosti. Utvrdila ji také v přesvědčení, že politika má být především o práci pro lidi.
Čtvrtou příčku průběžně obsazuje nezávislá kandidátka Monika Nebeská. O senátorské křeslo se na Hradecku ucházejí také Vladimír Dryml (Česká suverenita sociální demokracie), Ivan Picek (SPD) a dosavadní senátor Jan Holásek (Koalice VPM, HP, MY, RH, NČ). Průběžná volební účast se pohybuje kolem 45 procent.
Zatímco na Trutnovsku a Rychnovsku už vítězové slaví, Hradecko si na definitivní výsledek ještě počká. Pokud žádný z kandidátů nezíská více než polovinu platných hlasů, dva nejúspěšnější se utkají příští pátek a sobotu ve druhém kole.