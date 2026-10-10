Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Senátorem za Rychnov je Grulich, za Trutnov Sobotka, Dvořák je blízko vítězství

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Královéhradecký kraj už zná první dva vítěze senátních voleb. Na Trutnovsku obhájil své křeslo Jan Sobotka, na Rychnovsku uspěl Jan Grulich. Oba získali potřebnou většinu hlasů už v prvním kole. Na Hradecku je ale situace mnohem napínavější. O postup do druhého kola se stále bojuje.
Senátorem za Rychnov je Grulich, za Trutnov Sobotka, Dvořák je blízko vítězství

Senátorem za Rychnov je Grulich, za Trutnov Sobotka, Dvořák je blízko vítězství

Zdroj: Facebook
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.10.2026 14:15

Reklama
Další články z Hradecká Drbna
Volby v Rychnově nad Kněžnou vyhráli Nezávislí za Rychnov
Volby v Rychnově nad Kněžnou vyhráli Nezávislí za Rychnov
Volby v Jičíně vyhráli Patrioti a JDK, ANO skončilo druhé
Volby v Jičíně vyhráli Patrioti a JDK, ANO skončilo druhé

Komunální volby v Jičíně vyhráli Patrioti a JDK, získali šest mandátů v zastupitelstvu, které má 21 členů....

Volby v Náchodě vyhrál Jan Birke pro Náchod, druzí jsou Sousedé
Volby v Náchodě vyhrál Jan Birke pro Náchod, druzí jsou Sousedé

Komunální volby v Náchodě vyhrálo uskupení Jan Birke pro Náchod, vedené dlouholetým starostou Janem Birkem....

Těsné ano pro převzetí kostela. Hrádek rozhodl v referendu
Těsné ano pro převzetí kostela. Hrádek rozhodl v referendu

Kostel svatého Jiří v Hrádku na Hradecku má bezúplatně přejít z majetku církve do rukou obce. Obyvatelé...

Fotbalisté Artisu překvapivě zvítězili na hřišti oslabeného Hradce Králové
Fotbalisté Artisu překvapivě zvítězili na hřišti oslabeného Hradce Králové

Fotbalisté Hradce Králové doma v 10. kole první ligy nečekaně podlehli brněnskému Artisu 2:4. Účastníka...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

Všechny články tohoto autora →
Hradecká Drbna
Další články z kategorie Králověhradecký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKrálověhradecký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.