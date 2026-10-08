Na jižní Moravě objevili vědci dva druhy pavouků, které v Česku nikdo předtím neviděl

Na jihomoravských mokřadech vědci z Masarykovy univerzity popsali dva druhy pavouků, které čeští přírodovědci dosud nikdy nezdokumentovali. Skákavku Attulus inexpectus nalezli na slanisku Trkmanec–Rybníčky u Rakvic, vzácnou snovačku Crustulina sticta pak na Kosteliskách u Dubňan. Oba nálezy vznikly v rámci dlouhodobého projektu LIFE in Salt Marshes, jenž propojuje praktickou obnovu mokřadů s vědeckým výzkumem.
Skákavka Attulus inexpectus byla jako samostatný druh popsána teprve v roce 1997, kdy ji vědci odlišili od velmi podobné příbuzné Attulus rupicola. Ta obývá skály a kamenité biotopy ve vyšších polohách, zatímco Attulus inexpectus dává přednost nížinám u vody, pobřežním stanovištím a vnitrozemským slaniskům. U Rakvic vědci pozorovali dvě samice tohoto druhu. Nejbližší dosud zaznamenaná lokalita přitom leží až u Neziderského jezera v Rakousku, více než 120 kilometrů odtud.
Arachnoložka Eva Líznarová z Ústavu botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty MU upozornila, že jde o středně velký druh, u nějž je těžko představitelné, že by byl dlouhodobě přehlížen. „Není pravděpodobné, že by byl dosud na našem území přehlížen," vysvětlila.
Snovačka Crustulina sticta je evropsky vzácný druh vázaný na mokřady a rašeliniště. Přestože byla potvrzena ve všech státech sousedících s Českem, na našem území ji dosud nikdo nedoložil. Líznarová přiznala, že její výskyt zde byl s ohledem na okolní nálezy očekávatelný, přesto považuje za pozoruhodné, že jeden monitoring dokázal českou faunu obohatit o rovnou dva druhy najednou.
Lokalita Trkmanec–Rybníčky přinesla ještě třetí zajímavý nález. Ve stejných vzorcích vědci potvrdili přítomnost kriticky ohrožené pavučenky Entelecara omissa, která byla v Česku naposledy zaznamenaná v roce 1999, a to pouze v oblasti Lednických rybníků.
Vedoucí projektu Marie Kotasová Adámková zdůraznila, že jihomoravské mokřady mají mimořádnou biologickou hodnotu, kterou dlouhodobý monitoring teprve postupně odkrývá.
Zdroj: autorský text / ČTK