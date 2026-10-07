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Karlovarský kraj a stát dolaďují smlouvy o převodu letiště, ten bude zdarma

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Karlovarský kraj a ministerstvo obrany dolaďují smlouvy o převodu Letiště Karlovy Vary z kraje na stát. Ten získá bezplatně jak letiště samotné, tak většinu movitých věcí, které používala krajská společnost s ručením omezeným Letiště Karlovy Vary.
Karlovarský kraj a stát dolaďují smlouvy o převodu letiště, ten bude zdarma

Karlovarský kraj a stát dolaďují smlouvy o převodu letiště, ten bude zdarma

Zdroj: Letiště Karlovy Vary
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 07.10.2026 17:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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