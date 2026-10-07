Karlovarský kraj a stát dolaďují smlouvy o převodu letiště, ten bude zdarma

Karlovarský kraj a stát dolaďují smlouvy o převodu letiště, ten bude zdarmaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Karlovarský kraj a stát dolaďují smlouvy o převodu letiště, ten bude zdarmaZdroj: Letiště Karlovy Vary
Článek byl publikován 07.10.2026 17:01
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