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Hradečtí lvi v Mladé Boleslavi neuspěli. Domů vezou porážku 3:4

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První třetina vyšla hradeckým Lvům podle představ. Skórovat dokázali dokonce v oslabení. Mladá Boleslav se ani přes opakovanou snahu a několik přesilových her nedokázala prosadit a do kabin se šlo za příznivějšího stavu pro Hradec.
Hradečtí lvi v Mladé Boleslavi neuspěli. Domů vezou porážku 3:4

Hradečtí lvi v Mladé Boleslavi neuspěli. Domů vezou porážku 3:4

Zdroj: Mountfieldhk.cz
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 18.10.2026 16:51

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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