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HMD čelí nejisté budoucnosti: Asi přijde změna v působení na trzích

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Za poslední rok nebo dva se odehrálo několik významnějších změn na současném trhu s mobilními telefony. Společnost Sony například odešla z některých trhů, stejně jako...
HMD čelí nejisté budoucnosti: Asi přijde změna v působení na trzích

HMD čelí nejisté budoucnosti: Asi přijde změna v působení na trzích

Zdroj: Pulse Pro; Zdroj: HMD
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 17.10.2026 11:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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