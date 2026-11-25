Autobusy dopravce Z-Group Bus zachvátily letos plameny celkem čtyřikrát, přičemž ve všech případech šlo o vozidla značky SOR poháněná stlačeným zemním plynem ze stejné výrobní série, která obsluhují linky na Vítkovsku v Moravskoslezském kraji. Nejnovější případ se odehrál v pondělí ráno v obci Vrchy na Novojičínsku, kde oheň zasáhl téměř celý autobus. Řidič, který byl v té chvíli jediným člověkem na palubě, stihl vozidlo včas opustit bez zranění. Předběžná škoda dosáhla 700 tisíc korun.
Předchozí tři požáry hasiči evidují z února ve Větřkovicích, z června ve Vítkově a z 18. listopadu v Březové na Opavsku. Ani v jednom z případů nedošlo ke zranění osob, přestože například v Březové se v autobuse vezlo 13 cestujících. Škoda při požáru ve Vítkově se přiblížila milionu korun, v Březové dosáhla půl milionu. Mluvčí firmy Miroslav Slaný přitom upozornil, že všechny události spojoval shodný rys, požár vždy vznikl v zadní motorové části vozidla na levé straně.
Hasiči již uzavřeli šetření dvou případů. U požárů ve Větřkovicích i ve Vítkově stanovili jako příčinu technickou závadu v motorovém prostoru, sdělila mluvčí moravskoslezských hasičů Kamila Langerová. Případy z Březové a z Vrchů se nadále prošetřují za účasti Technického ústavu požární ochrany Hasičského záchranného sboru ČR. Do věci vstoupila také policie. Opavští kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti a okolnostmi jednotlivých požárů se nadále zabývají, potvrdila policejní mluvčí Eva Michalíková.
Z-Group Bus odmítá, že by vozidla trpěla nevyhovujícím technickým stavem nebo nedostatečnou údržbou. Autobusy byly pořízeny nové přímo od výrobce, disponují platnými technickými kontrolami, pravidelně procházejí servisem a při opravách se používají originální náhradní díly. Firma nyní provádí mimořádné technické prohlídky dotčených vozidel, postupně je stahuje z provozu a zároveň jedná o zapůjčení náhradních autobusů pro oblast Vítkovska, k čemuž je však nutný souhlas Moravskoslezského kraje. Objasnění příčin požárů dopravce požaduje také po výrobci, firmě SOR Libchavy. Podle Z-Group Bus se obdobné požáry autobusů stejného typu a pohonu CNG přihodily i jiným dopravcům v Česku.
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