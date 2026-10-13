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Tento odstín melíru ubere až 8 let: Kadeřnice ho doporučují ženám po 60

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Dennívýzva
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Pohled do zrcadla umí po šedesátých narozeninách překvapit. Pleť je bledší, rysy výraznější a barva vlasů, která roky slušela, najednou jako by k tváři nepatřila. Kadeřníci se ale shodují, že správně zvolený melír dokáže obličej znovu rozsvítit. Kolik let přesně ubere, nikdo nespočítá, rozdíl však bývá vidět na první pohled.
Tento odstín melíru ubere až 8 let: Kadeřnice ho doporučují ženám po 60

Tento odstín melíru ubere až 8 let: Kadeřnice ho doporučují ženám po 60

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.10.2026 06:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ExtraInspirace

Magazín zaměřený na každodenní inspiraci, praktické rady i odlehčené zajímavosti. Obsah pokrývá širokou škálu témat – od zdraví, životního stylu a rodiny přes domácnost a vaření až po vztahy, cestování a aktuální trendy. Články jsou psané jednoduše a přehledně, s důrazem na to, aby nabídly...

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