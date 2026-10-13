Tento odstín melíru ubere až 8 let: Kadeřnice ho doporučují ženám po 60

Pohled do zrcadla umí po šedesátých narozeninách překvapit. Pleť je bledší, rysy výraznější a barva vlasů, která roky slušela, najednou jako by k tváři nepatřila. Kadeřníci se ale shodují, že správně zvolený melír dokáže obličej znovu rozsvítit. Kolik let přesně ubere, nikdo nespočítá, rozdíl však bývá vidět na první pohled.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Zlatavá a medová blond rozzáří pleť
S přibývajícím věkem pleť ztrácí část barviva a s ním i svěží nádech. Proto kadeřníci ženám po 60 radí teplé tóny melíru, především zlatavou a medovou blond. Takové pramínky zachytí světlo, vrátí pleti teplo a obličej díky nim vypadá odpočatěji.
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Studený popelavý melír mívá opačný účinek. Zralou pleť dokáže zešednout a rysy pak působí tvrdší a unavenější.
Foto: Shutterstock.com Jemné pramínky vypadají přirozeně
Silné pruhy s ostrým kontrastem ve zralém věku většinou nesluší. Vlasy s nimi působí uměle a oko se zastaví právě na přechodech mezi světlou a tmavou. Lepší volbou jsou tenké pramínky, které se se zbytkem vlasů měkce slijí.
Víc odstínů znamená víc objemu
Jemný melír má ještě jeden bonus. Když se ve vlasech střídá několik tónů, vypadají hustší a plnější. Ocení to hlavně ženy, kterým vlasy s věkem zeslábly a prořídly.
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Zesvětlovat celou hlavu není nutné. Kadeřnice často dávají nejsvětlejší pramínky jen do partie kolem obličeje, třeba ke spánkům nebo do ofiny. Tvář tak získá jas, jako by na ni svítilo odpolední slunce.
Šediny splynou s melírem
Melír pomáhá i tam, kde už se ve vlasech objevilo hodně šedin. Světlé pramínky je rozmělní, takže se ztratí v celkovém dojmu. Thomas Tuccinardi, kolorista spolupracující se značkou L’Oréal Paris, ho doporučuje zejména ženám, které měly původně tmavě hnědé vlasy. Pro ně je melír šetrnější cestou než barvení celé hlavy.
Výhodou je i snazší údržba. Odrůstající šediny se v prolnutém melíru ztrácejí, a tak není potřeba chodit ke kadeřnici tak často jako při jednolité barvě.
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