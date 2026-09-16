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S kamionem se utrhla krajnice, škoda po nehodě je přes 300 tisíc

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Dennívýzva
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Nehodu nákladní soupravy u Humpolce řešili v úterý 15. září navečer policisté na Pelhřimovsku. Škoda šla do stovek tisíc, řidič navíc musel zaplatit pokutu.
S kamionem se utrhla krajnice, škoda po nehodě je přes 300 tisíc

S kamionem se utrhla krajnice, škoda po nehodě je přes 300 tisíc

Zdroj: Policie ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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Jihlavská Drbna
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