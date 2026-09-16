S kamionem se utrhla krajnice, škoda po nehodě je přes 300 tisícPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
S kamionem se utrhla krajnice, škoda po nehodě je přes 300 tisíc
Před pár dny začala výstavba asfaltové cesty, která dovede cyklisty a pěší do obchodní zóny Aventin, aniž...
Tucet ježků by po Jihlavě chtěla rozmístit Brána Jihlavy v rámci projektu Jihlava – město ježků. Primátor...
Máš na to. Určitě i s touto povzbuzující větou šla řada středoškoláků z Vysočiny do dnešní soutěže se...
Podobně jako nedávno v Havlíčkově Brodě, i v Bystřici nad Pernštejnem musí policisté řešit krádeže v lesním...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
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