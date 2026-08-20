Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Ponižující prohra pro Trumpa: Ústupky KLDR nepřinesly mír, ale výsměch

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Donald Trump se před blížícími se volbami zoufale snaží urvat jakýkoliv zahraničněpolitický triumf. Ve snaze zalíbit se severokorejskému vůdci Kim Čong-unovi jednostranně osekal vojenská cvičení se spojeneckou Jižní Koreou a veřejně se chlubil údajným tajným vyjednáváním. Reakce Pchjongjangu ovšem nebyla pozitivní.
Trump

Trump

Zdroj: Flickr - U.S. Secretary of War - https://flic.kr/p/2rsMbLH
Reklama
Další články z Epeníze
Vytýkací dopis: Kdy je jen varováním a kdy už otevírá dveře k výpovědi
Vytýkací dopis: Kdy je jen varováním a kdy už otevírá dveře k výpovědi
Infantilní video s opicemi. Nemístná legrace z politiků
Infantilní video s opicemi. Nemístná legrace z politiků

Je až k nevíře, co všechno lidé dokážou na sociálních sítích vymyslet. Naposledy jsem se díval na video s...

Házení jogurtů na kamaráda. Tupá zábava mladého Turka
Házení jogurtů na kamaráda. Tupá zábava mladého Turka

Filip Turek zřejmě dokázal za svých mladých let spousty věcí, nad kterými zůstává rozum stát. Nejen, že...

Zlaté razítko vybledlo: Trump schytal na Floridě a ve Wyomingu trojitý debakl
Zlaté razítko vybledlo: Trump schytal na Floridě a ve Wyomingu trojitý debakl

Představa, že podpora Donalda Trumpa automaticky zajišťuje republikánskou nominaci, definitivně bere za...

Lidé u Heřmanické haldy prý nalákali Babiše do hospody, novináři to vystříhali a dělali z něj pitomce
Lidé u Heřmanické haldy prý nalákali Babiše do hospody, novináři to vystříhali a dělali z něj pitomce

Lidí žijících v blízkosti Heřmanické haldy je mi upřímně líto. Pohybovat se každý den v tomto prostředí...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...

Všechny články tohoto autora →
Epeníze
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.