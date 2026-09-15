Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Policie pátrá po osobě, která na Semilsku odložila mrtvé novorozeně

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Policie dnes potvrdila, že od nedělního večera prošetřuje na Semilsku smrt novorozence nalezeného v kontejneru na odpad. O nálezu mrtvého dítěte v Rovensku pod Troskami v pondělí Liberecká Drbna informovala. Po osobě, která ho tam odložila, krajští kriminalisté intenzivně pátrají.
Policie pátrá po osobě, která na Semilsku odložila mrtvé novorozeně

Policie pátrá po osobě, která na Semilsku odložila mrtvé novorozeně

Zdroj: Policie ČR
Reklama
Další články z Liberecká Drbna
Záhadné úmrtí v Semilech objasněno. Policie vyvrací fámy o brutální vraždě
Záhadné úmrtí v Semilech objasněno. Policie vyvrací fámy o brutální vraždě
Jednadvacet pater v plné výstroji. Liberečtí hasiči uctili památku kolegů
Jednadvacet pater v plné výstroji. Liberečtí hasiči uctili památku kolegů

Už po jednadvacáté proběhl o víkendu na libereckém krajském úřadě Memoriál záchranářů z Manhattanu. Ten...

Liberec hledá firmu pro třísetmilionovou opravu tramvajové tratě k nádraží
Liberec hledá firmu pro třísetmilionovou opravu tramvajové tratě k nádraží

Městský dopravní podnik v Liberci (DPMLJ) hledá v soutěži stavební firmu, která opraví skoro kilometrový...

V Liberci chtějí volební lídři investovat do dopravy, bytů či veřejného prostoru
V Liberci chtějí volební lídři investovat do dopravy, bytů či veřejného prostoru

Na investicích do dopravy, infrastruktury, bydlení a veřejného prostoru se většinou shodli v anketě ČTK...

Hrůzný nález v Rovensku. V popelnici leželo mrtvé dítě
Hrůzný nález v Rovensku. V popelnici leželo mrtvé dítě

Kriminalisté se od nedělního večera zabývají vyšetřováním zvlášť závažného žločinu, ke kterému došlo v...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

Všechny články tohoto autora →
Liberecká Drbna
Další články z kategorie Liberecký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníLiberecký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.