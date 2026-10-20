Namočte do ní hadřík a otřete televizní obrazovku. Bezpečnější a účinnější metoda neexistuje

Obrazovka se špiní rychleji, než si myslíte
Stačí několik dní a na televizní obrazovce se usadí prach, objeví se otisky prstů nebo nepěkné šmouhy, které jsou nejlépe vidět při světlých scénách. Nejvíce trpí televizory v domácnostech s malými dětmi, které mají ve zvyku sahat na všechno kolem sebe. Své udělají mastné prsty nebo televize umístěná v blízkosti kuchyně, kde se ve vzduchu mohou usazovat drobné nečistoty.
Mnoho lidí v takové chvíli automaticky sáhne po přípravku na mytí oken, papírové utěrce nebo po prvním hadříku, který najdou v kuchyni. Jenže právě tady může nastat problém. Moderní televizory mají citlivý povrch, často opatřený speciální vrstvou, která pomáhá omezovat odlesky. Nevhodným čištěním ji můžete poškodit a na obrazovce pak zůstanou škrábance, skvrny nebo matná místa.
Tajemství čisté obrazovky? Měkký hadřík a správná voda
Nejvhodnější pomůckou je čistá utěrka z mikrovlákna, podobná té, kterou používáte na brýle nebo jemné povrchy. Je měkká, dobře zachycuje prach a při správném použití obrazovku nepoškrábe. Důležité je, aby na ní nebyly zachycené drobky, zrnka písku nebo jiné nečistoty, které by mohly povrch poškodit.
Pokud je obrazovka pouze zaprášená, začněte suchým mikrovláknem. Jestliže na ní zůstaly otisky nebo mastnější skvrny, můžete hadřík lehce navlhčit. Ideální volbou je destilovaná voda, která obsahuje minimum minerálů a po zaschnutí tak méně často zanechává nevzhledné mapy. Hadřík ale musí být pouze mírně vlhký, nikoli mokrý. Přebytečnou vodu z něj proto vždy důkladně vyždímejte.
Před čištěním televizor vypněte a odpojte ze zásuvky. Pokud byl dlouho zapnutý, nechte obrazovku nejprve vychladnout. Na tmavém displeji navíc lépe uvidíte prach i otisky, které při zapnutém obrazu snadno přehlédnete.
Jak postupovat, aby nezůstaly šmouhy
S hadříkem přejíždějte po obrazovce jemně, bez zbytečného tlačení. Není potřeba drhnout ani se snažit skvrnu odstranit silou. Lepší je několik lehkých tahů než jeden prudký pohyb. Pokud se na povrchu objeví vlhké stopy, vezměte druhou, suchou utěrku z mikrovlákna a obrazovku opatrně doleštěte.
Právě nadměrná vlhkost bývá častou příčinou šmouh. Člověk má někdy pocit, že čím více vody použije, tím lépe bude uklizeno. U televizoru to ale neplatí. Kapalina může stéct k okrajům obrazovky a proniknout dovnitř přístroje, kde může poškodit elektroniku. Vodu nikdy nestříkejte přímo na displej. Navlhčete vždy pouze hadřík.
Pozor si dejte také na papírové kapesníky, kuchyňské utěrky, hrubé hadry a houbičky. Mohou zanechávat drobná vlákna nebo způsobit jemné škrábance. Na běžné domácí úklidy jsou možná praktické, ale citlivá obrazovka potřebuje jemnější zacházení.
Co dělat, když na obrazovce zůstane mastná skvrna
Zaschlé otisky prstů nebo mastné mapy někdy nejdou odstranit suchým hadříkem napoprvé. V takovém případě je vhodné postupovat pomalu a nejprve vyzkoušet mírně navlhčené mikrovlákno. Pokud skvrna přetrvává, podívejte se do návodu ke konkrétnímu televizoru. Někteří výrobci povolují pro určité typy nečistot také velmi malé množství jemného čisticího prostředku, jiní doporučují výhradně vodu.
Bez ověření pokynů výrobce raději nepřidávejte do vody jar ani jiné prostředky. Přestože se mohou zdát neškodné, jejich složení nemusí být pro speciální povrchovou úpravu vhodné a mohou po sobě zanechat další šmouhy. Stejně tak se vyhněte alkoholu, acetonu, čisticím prostředkům na okna a přípravkům s amoniakem, pokud je výrobce výslovně nedoporučuje.
A ještě jedna důležitá rada: na obrazovku nikdy netlačte prsty ani dlaní, abyste odstranili odolnou skvrnu. Citlivý panel se může poškodit i tehdy, když na něm není na první pohled nic vidět. Pokud nečistota nejde snadno dolů, je bezpečnější ověřit správný postup v návodu než riskovat drahou opravu.
Jak často televizor čistit?
Každý den to rozhodně není potřeba. Pokud se na obrazovce neusazují výrazné nečistoty, obvykle postačí pravidelně odstranit prach suchou utěrkou z mikrovlákna a důkladnější čištění provést podle potřeby. V domácnosti s malými dětmi nebo v místnosti propojené s kuchyní může být nutné věnovat obrazovce pozornost častěji.
Nejdůležitější je nečekat, až se z drobných otisků stane velká vrstva nečistot, kterou budete chtít odstranit silným drhnutím. Jemná utěrka, minimum vlhkosti a správný postup jsou pro moderní televizor mnohem lepší než agresivní čisticí prostředky.
A pokud si máte zapamatovat jediné pravidlo, pak toto: nejprve suché mikrovlákno, při odolnějších skvrnách jen lehce navlhčený hadřík a nakonec suché doleštění. Vždy se přitom řiďte pokyny výrobce svého televizoru, protože povrchová úprava se může podle modelu lišit.
Zdroje článku: kobieta.dziennik.pl, nespechej.cz
Autor článku: Lída Kropáčková