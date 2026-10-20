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Namočte do ní hadřík a otřete televizní obrazovku. Bezpečnější a účinnější metoda neexistuje

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Prach, otisky prstů a mastné šmouhy dokážou pokazit obraz i dojem z jinak dokonale čistého obýváku. Přitom se jich můžete zbavit bez drahých čisticích přípravků. Stačí jedna obyčejná pomůcka a trocha opatrnosti.
Namočte do ní hadřík a otřete televizní obrazovku. Bezpečnější a účinnější metoda neexistuje

Namočte do ní hadřík a otřete televizní obrazovku. Bezpečnější a účinnější metoda neexistuje

Zdroj: f.t.Photographer / Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 20.10.2026 08:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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