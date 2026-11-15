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Na krajských silnicích Vysočiny bude v zimě zavřený opravovaný most u Šimanova

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Na Vysočině by měl být přes zimu zavřený jen opravovaný most na silnici mezi Šimanovem a Hlávkovem na Jihlavsku. Vyplývá to z podmínek ochrany přírody. Most vede přes Jiřínský potok a přírodní rezervaci Rašeliniště pod Trojanem. Rozsáhlá rekonstrukce začala v září a dokončená bude na jaře.
Na krajských silnicích Vysočiny bude v zimě zavřený opravovaný most u Šimanova

Na krajských silnicích Vysočiny bude v zimě zavřený opravovaný most u Šimanova

Zdroj: archiv KSÚSV
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 15.11.2026 13:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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