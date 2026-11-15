Na krajských silnicích Vysočiny bude v zimě zavřený opravovaný most u Šimanova

Na krajských silnicích Vysočiny bude v zimě zavřený opravovaný most u ŠimanovaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Na krajských silnicích Vysočiny bude v zimě zavřený opravovaný most u ŠimanovaZdroj: archiv KSÚSV
Článek byl publikován 15.11.2026 13:21
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Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →