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Do českých kin míří film o legendárním veliteli Slovenského národního povstání

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Distributor Cinemart plus produkční společnosti Bright Sight Pictures (Radka Machalová) a Bona Idea (Juraj Štepka) posílají do kinodistribuce nový slovensko-český film Generál Golian (foto) o legendárním veliteli Slovenského národního povstání. Snímek bude mít premiéru 22. října. Režisérem Generála Goliana je právě Juraj Štepka, který se podílel i na scénáři.
Do českých kin míří film o legendárním veliteli Slovenského národního povstání

Do českých kin míří film o legendárním veliteli Slovenského národního povstání

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 12.10.2026 05:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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