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Při lovu na jeleny objevil Karel IV. horký pramen, vznikly tak Karlovy Vary?

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Dennívýzva
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Podle pověsti přijel 13. září 1349 císař Karel IV. se svou družinou při lovu na jeleny k místu, kde objevil zřídlo horkého pramene. U…
kocar-povoz-karlovy vary

kocar-povoz-karlovy vary

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