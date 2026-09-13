Při lovu na jeleny objevil Karel IV. horký pramen, vznikly tak Karlovy Vary?Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Rančířovský Okrouhlík je zhruba dvouhektarové území s mokřady u Jihlavy, o které spolek Mokřady pečuje od...
Ostravští policisté a dobrovolní hasiči se dočkali nového vybavení pořízeného z městského rozpočtu. Zatímco...
Nezisková organizace Post Bellum otevřela veřejnosti rozsáhlý textový archiv sbírky Paměť národa. Přibližně...
Slapská přehrada se poprvé v historii výrazněji vypouští, aby udržela průtok Vltavy v Praze. Orlická nádrž...
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