Špičkový relax jen kousek od hranic: Termální park láká na 13 bazénů, vstupné za 460 Kč a vodu o teplotě 38 °C

Jestli hledáte místo, kde se dá během jednoho dne vystřídat klidné koupání, dětské atrakce i jízda na tobogánu, Termální lázně Corvinus ve městě Veľký Meder patří k zajímavým možnostem na jihu Slovenska. V létě je tu v provozu 13 bazénů, z nichž sedm funguje celoročně.
Nejvíce mě zaujala kombinace termální vody a klasického aquaparku. Nejde jen o místo pro seniory nebo naopak jen pro rodiny s dětmi. Někdo může zamířit relaxovat do vody o teplotě dosahující téměř 38 °C, jiného zaujme vlnový bazén, mladší návštěvníky pak skluzavky.
Přečtěte si také: Rakouské termální lázně 2 km od hranic jsou rájem pro Čechy. Voda má 42 °C a obsahuje cenný jód Termální voda přitéká z hloubky přes kilometr
Základem areálu je
geotermální voda ze dvou vrtů. Jeden čerpá vodu z hloubky až 1 791 metrů, druhý až z 1 438 metrů. Na povrch vytéká o teplotě 72 a 56 °C a před použitím v bazénech se samozřejmě upravuje na příjemnější hodnoty. Kryté bazény umožňují koupání i ve chvíli, kdy počasí venkovním bazénům zrovna nepřeje. Foto: Martin Novalis Kožuský / Google Maps
V samotném areálu se teploty pohybují přibližně
mezi 20 a 38 °C. Největší teploty nabízí polokrytý sedací bazén s 36 až 38 °C, zatímco venkovní plavecký bazén má podle aktuálních údajů osvěžujících 20 až 25 °C.
Přečtěte si také: Český Grand Canyon láká na velkolepou podívanou: Ukrývá hloubku 80 metrů a tyrkysovou vodu, z Prahy jste tam za 40 minut Od termálního odpočinku po vlny a plavání
Během léta areál návštěvníkům zpřístupňuje celkem 13 bazénů a rozdíly mezi nimi jsou dost velké na to, aby si každý přišel na své. V kryté části se dá střídat klidnější odpočinek v rekreačním bazénu s perličkovou koupelí, plaváním i rodinnou zábavou. Pro nejmenší je připravený
mělký dětský bazének, takže ani horší počasí nemusí znamenat konec koupání.
Ještě pestřejší je venkovní část. Kdo si chce zaplavat, může zamířit do klasického plaveckého bazénu, děti mají vlastní vodní prostor a milovníky atrakcí čeká
bazén s unášející vodou nebo skokanský bazén.
Největší pozornost ale přitahuje
rozlehlý vlnový bazén, který je propojený s dětskou částí a sprayparkem. Celá tato vodní zóna má plochu 1 440 metrů čtverečních, takže nejde jen o malý doplněk k termálním bazénům.
Přečtěte si také: Máte doma staré talíře po babičce? Malý detail na spodní straně z nich může udělat poklad za 10 tisíc Tobogány mají dohromady stovky metrů
Dva
vnitřní tobogány Red Ring a Black Led jsou zahrnuté v běžném vstupném a fungují celoročně. V hlavní sezoně se otevírá také venkovní tobogánový park se sedmi drahami a celkovou kluznou plochou 450 metrů. Venkovní tobogánový park patří v létě k největším lákadlům areálu a nabízí několik různě dlouhých drah. Foto: Karolína Kepertová / Google Maps
Za venkovní tobogány se připlácí. Balíček 15 jízd stojí v letošní sezoně čtyři eura (cca 100 Kč).
Nejdelší Tunnel Funnel měří přes 100 metrů, zatímco mírnější Family Slide má necelých 25 metrů a je přístupný pro osoby s výškou alespoň 100 centimetrů.
Přečtěte si také: Důchodci si mohou od příštího roku polepšit až o 590 Kč. Ve hře je ale i výrazně nižší částka Areál nabízí víc než jen koupání
Velký Meder se snaží držet děti v pohybu i mimo bazény. Součástí areálu jsou dětská hřiště,
vodní věž s vodními děly, skluzavkami a velkým výklopným vědrem, v létě také pískové sportovní hřiště.
Během letních prázdnin probíhá
denní animační program. Děti se mohou zúčastnit ranního cvičení, minidisca, aquagymu, soutěží i vodních her. Ve středu a v sobotu se koná pěnová párty a v pátek její barevná varianta.
Přečtěte si také: Slovenský termální ráj kousek za hranicemi: 10 bazénů v krásném prostředí jen za 450 Kč na noc Kolik stojí návštěva Velkého Mederu v roce 2026
Celodenní vstup pro dospělého aktuálně vyjde na 19 eur (asi 460 Kč), tříhodinový pak na 13 eur (kolem 300 Kč). Děti od 3 do 15 let a lidé nad 62 let platí za celý den 16 eur (zhruba 390 Kč). Děti mladší tří let mají vstup zdarma. V hlavní sezoně je ve Velkém Mederu k dispozici celkem 13 bazénů, od termálních a plaveckých až po dětské a zážitkové. Foto: Oficiální web Thermal Corvinus Veľký Meder, Kapitalio.cz
V ceně běžné vstupenky jsou zahrnuty
aktuálně otevřené bazény, skříňka, vnitřní lehátka, vnitřní tobogány a atrakce přímo v bazénech. Lehátko ve venkovním letním areálu stojí dvě eura. Na jednu věc si letos dejte pozor
Součástí komplexu je také poměrně
rozsáhlý saunový svět, kde se setkáte s: finskou saunou parní saunou infrasaunou bylinkovou saunou solnou komorou ochlazovacím bazénem ledopádem
V letošním roce je ale saunový svět mimo provoz. Areál na svém webu uvádí plánované znovuotevření ve druhé polovině září.
Přečtěte si také: Maďarské termály pár hodin od Česka: Sárvár nabízí léčivou vodu a celodenní vstupné za 600 Kč
To je podle mě informace, kterou se vyplatí před cestou vědět. Člověk by podle nabídky areálu mohl automaticky počítat s tím, že po koupání zamíří také do sauny, během aktuální hlavní letní sezony to však momentálně možné není.
Jak je to s kvalitou vody
Za bazény se samozřejmě skrývá podstatně více práce, než návštěvník vidí. Slovenská televize a rozhlas (STVR) se přímo ve Velkém Mederu zabývala čištěním vody a
kontrolou technologie.
Bazénový technik Jozef Nagy, který se oboru věnuje přes 25 let, upozornil:
„Větší riziko je u zastaralých systémů.“
Pro slovenskou televizi zároveň vysvětlil, že u moderních technologií je riziko podle něj minimální.
Vzorky vody se podle reportáže pravidelně posílají na kontrolu a voda v bazénech
prochází filtračními systémy. U velkého bazénu o objemu zhruba 1 200 metrů krychlových projde podle pracovníka technického úseku všechna voda filtrací přibližně každé dvě a půl až tři hodiny.
Přečtěte si také: Zapomeňte na těžké majonézy: Letní těstovinový salát zasytí a dokonale osvěží Hlad se dá vyřešit přímo v areálu
S jídlem není nutné čekat až na cestu domů.
Restaurace Thermal nabízí denní menu, pizzu, palačinky, kávu a dezerty. Přímo u rodinného bazénu funguje vodní bar, kam lze přijít rovnou v plavkách. Mezi koupáním se dá zamířit také za občerstvením nebo si odpočinout v klidnější části areálu obklopené zelení. Foto: Richard Kučák
Od jara do podzimu fungují také další provozovny včetně jídelny u polokrytého bazénu a Koliby (tradiční slovenská hospůdka). Restaurace Thermal podle informací koupaliště nabízí na vyžádání také
bezlepkové jídlo. Příjezd do areálu usnadní parkoviště i turistický vláček
Areál je standardně otevřený denně od 9 do 20 hodin. Parkování osobního auta nebo motocyklu stojí 2,50 eura za den,
první hodina je zdarma. Parkoviště není hlídané.
Zajímavou možnost mají lidé přijíždějící vlakem. V létě spojuje železniční stanici s aquaparkem
turistický vláček Korvináčik a přeprava mezi stanicí a koupalištěm je zdarma.
Přečtěte si také: Supermarkety prodavačkám výrazně přidaly: Kolik si dnes vydělá pokladní a kde platí nejvíce? Přespat se dá doslova pár kroků od bazénů
Výběr ubytování ve Velkém Mederu je poměrně pestrý a záleží hlavně na tom, jak chcete dovolenou pojmout.
Hotel Thermal Varga cílí spíše na hosty, kteří chtějí pohodlí hotelových služeb a vlastní restauraci, zatímco Villa Meger nebo další apartmánové domy dávají větší volnost díky vlastnímu zázemí a možnosti vaření.
Sama bych pro několikadenní pobyt s rodinou zvažovala jako jednu z možností právě ubytování v apartmánu. Villa Meger nabízí apartmány se dvěma ložnicemi a vlastní kuchyňkou,
bezplatným parkováním i WiFi. Apartmány Bandolero jsou podle provozovatele zhruba dvě minuty chůze od vstupu do termálů a také mají vlastní kuchyňku. Ve Velkém Mederu nechybí ani ubytování pro vícedenní pobyt, takže návštěvu termálů lze snadno spojit s delší dovolenou. Foto: Oficiální web Hotel Thermal Varga
Kdo naopak nechce během dovolené vařit, může sáhnout po hotelu nebo penzionu. Hotel Thermal Varga stojí přímo na promenádě a má vlastní restauraci.
Corvin Penzion & Restaurant leží asi 600 metrů od koupaliště a v ceně ubytování uvádí snídani, přičemž je možné přikoupit polopenzi nebo plnou penzi.
Přečtěte si také: Kam na přírodní koupání v Česku? 8 tipů na nejkrásnější lomy a jezera Po koupání se dá prozkoumat Žitný ostrov
Pokud bych do Velkého Mederu jela na několik dní, nezůstávala bych pouze u bazénů.
Okolí Žitného ostrova nabízí několik míst, která jsou dost odlišná na to, aby výlet nebyl jen pokračováním koupací dovolené.
Vodní dílo Gabčíkovo stojí za návštěvu kvůli elektrárně a dvěma plavebním komorám. Po hrázi navíc vede cyklotrasa. Komárno zase nabízí Nádvoří Evropy s budovami inspirovanými architekturou různých evropských oblastí.
Třetím tipem je
lodní mlýn v Kolárovu. Jde o jediný lodní mlýn svého druhu na Slovensku a vede k němu 86 metrů dlouhý dřevěný most. Pokud tedy člověk nechce strávit celý pobyt mezi lehátkem a bazénem, má kam vyrazit. Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, corvinustermal.sk, stvr.sk, slovakia.travel