Plat až 12 tisíc zlotých a víkendy volné. Na tuto práci stačí odborné vzdělání

K práci nepotřebujete vysokou školu. Zaměstnávají totiž absolventy odborných škol. Zaměstnavatel nabízí plný úvazek, další benefity a možnosti rozvoje. Pokud vás to zaujalo, můžete se na pozici přihlásit. Nábor trvá do 7. září. Jde o práci od pondělí do pátku na 40 hodin týdně v Gdaňsku.
Zajímavý plat
Upřímně mě na této nabídce zaujal především plat. Zaměstnavatel slibuje plat v rozmezí od 7000 do 12 000 zlotých, pochopitelně v hrubém. Konečná částka není pro všechny zaměstnance stejná. Vždy se odvíjí od kompetencí a zkušeností. A o jakou práci že jde? O práci mechanika. Bohužel nic pro mě. Spousta mužů se však v této práci může najít.
Kandidát s většími zkušenostmi, který dokáže samostatně diagnostikovat složité problémy a je obeznámen s vozidly, která servis opravuje, může mít větší šanci na plat v horní části platového rozpětí. Je to tedy především šance pro opravdu šikovné muže a ženy, které baví tento obor.
Nutno podotknout, že být automechanikem dnes už není o tom umět vyměnit kolo nebo opravit spojku. Stále důležitější u nových vozů je také využívání diagnostického počítače a analyzování parametrů vozidla.
Co umíš je důležitější než diplom
Nabídka je zajímavá tím, že neklade hlavní důraz na vzdělání. Je mi sympatické, že zaměstnavatel automaticky nečeká, že ten, kdo má titul, je automaticky šikovnější a zdatnější než ten, kdo má pouhé vyučení. V tomto případě je důležitá odborná kvalifikace, kterou lze získat i obyčejnou praxí. Praktické dovednosti jsou zkrátka pro zaměstnavatele mnohem důležitější. Tak by to podle mého názoru mělo být vždy.
Specialisté na motocykly
Gdaňsk hledá také mechanika motocyklů. I v tomto případě je nabízen zajímavý plat, který začíná na 7000 zlotých. Pracovní náplň zahrnuje diagnostiku, servis a opravy motocyklů Yamaha včetně záručních a pravidelných prohlídek nebo údržby.
Mechanik bude také zodpovědný za opravy mechanických, elektrických a elektronických součástí v souladu s postupy výrobce, přípravu vozidel k předání zákazníkovi a vedení servisních záznamů. V tomto případě však už práce probíhá od pondělí do soboty a dokonce ve dvousměnném provozu. Pracuje se buď od 9 do 17 hodin nebo od 10 do 18 hodin.
Raději jachty?
Že jsou mechanici opravdu žádaní dokazuje fakt, že úřad práce v Gdaňsku zveřejnil také pracovní nabídku na pozici mechanika jachet. V tomto případě je náplní práce servis motorů a elektrických systémů jachty. Zaměstnavatel nabízí pracovní smlouvu na dobu určitou a pracovní dobu od pondělí do pátku od 7 do 15.30 hodin. Platy začínají na 6500 zlotých. Od uchazečů se očekává samostatná práce a alespoň tříletá praxe v oboru. Tato nabídka je z pohledu pracovní doby a platu pro mě nejzajímavější. Škoda, že neumím opravovat jachty.
Zdroje článku: next.gazeta.pl, www.gazetaprawna.pl, www.pulshr.pl, www.storicko.cz