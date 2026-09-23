Auta značky Tesla, která mají asistenční systém Tesla FSD Supervised, mohou na české silnice. Ministerstvo dopravy uznalo prozatímní schválení, které vydali v Nizozemí. Někteří majitelé už vyrazili do Prahy a systém testují.
Ministerstvo povolilo Teslám automatické řízení. Nadšenci už jezdí Prahou
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě.
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