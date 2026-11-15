Medvěd na Šumavě po 170 letech? Zoolog nevylučuje návrat

Medvěd na Šumavě po 170 letech? Zoolog nevylučuje návratPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
medved
Článek byl publikován 15.11.2026 07:00
Řidiči projíždějící Valašským Meziříčím by měli od pondělí 16. listopadu počítat s komplikacemi. Na...
Metro je dnes součástí takřka všech světových velkoměst. Jeho začátky ale nebyly všude stejné, například v...
Mělničtí kriminalisté rozjeli pátrání po sedmnáctiletém Samuelu Kubišovi. Mladík měl strávit noc u kamaráda...
Pražský dopravní podnik se připravuje na neděli 15. listopadu, kdy spolek Milion chvilek pořádá na Letenské...
Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →