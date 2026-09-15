Dny otevřených ateliérů na Vysočině lákají do 131 dílen a zkušeben

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Dny otevřených ateliérů na Vysočině lákají do 131 dílen a zkušebenPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Letošní Dny otevřených ateliérů (DOA) na Vysočině přinesou oproti loňsku více příležitostí nahlédnout za dveře uměleckých pracovišť. Zatímco loni bylo přístupných 123 míst, letos…
Paleta barev umělce
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Čáslavská skládka společnosti AVE CZ se ocitla pod drobnohledem poté, co ekologická organizace Arnika...
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Svět kolem nás je v neustálém pohybu, proměňuje se a vyvíjí. Právě z pozorování tohoto nepřetržitého dění...
Královéhradecký kraj otevřel v Hronově chráněné bydlení za 15,6 milionu korun
Královéhradecký kraj dokončil v Hronově na Náchodsku nový objekt chráněného bydlení. Stavba v Havlíčkově...
Jihomoravský kraj ocenil nejlepší krajinné projekty
Pátý ročník soutěže Cena za krajinu v Jihomoravském kraji má své vítěze. V kategorii komplexních projektů...
Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →
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SportyŽivě
dnes, 18:01
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dnes, 18:00
1 min
Nová rozhledna na Kosíři má vyjít na 15 milionů. Mikroregion žádá o podporu kraj
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2 min
Chybělo málo a Poláci mohli sestřelit ukrajinskou stíhačku. Rozhodlo třicet sekund
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 17:56
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Siniaková a Townsendová získaly kariérní grandslam, ale pak přišlo překvapení. Úspěšný pár se rozpadá
SportyŽivě
dnes, 17:48
3 min
Vedení Kennedyho centra nesmí vrátit Trumpovo jméno na fasádu budovy, rozhodl soud
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 17:45
Sedm set tisíc lidí ji zná z videí. Teď se Flexybabka jde rvát do klece. Souboj důchodkyň dostal krvavou nálepku
SportWin
dnes, 17:39
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Fotbal vystřídal za horské kolo. Z nápadu na závod vznikla kocourovská tradice
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dnes, 17:35
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ChytřeNaTo.cz
dnes, 17:33
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Rory z Gilmorek slaví 45. Alexis Bledel vypadá stále jako studentka, ve hře je její návrat do Stars Hollow v roli matky
ReadZone
dnes, 17:33
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Herečka Sydney Sweeneyová šla opět donaha. Na sobě měla jen sportovní náčiní
SportWin
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Sestřelit jeden nestačí. Roje dronů ukazují děsivou podobu války budoucnosti
Zbrojopis
dnes, 17:32
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dnes, 17:26
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Fotbalista skončil bez zubů a v bezvědomí. Napadl ho asistent trenéra soupeře, pro kterého dřív sám hrál
SportyŽivě
dnes, 17:09
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V Telce
dnes, 17:08
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TV tipy: Akční Clooney s Kidman, Belmondova klasika a kultovní polská Sexmise
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Policie odvolala pátrání po pacientce bohnické nemocnice léčené kvůli žhářství
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dnes, 17:05
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Turek se má znovu omlouvat. Tentokrát Seznamu za tvrzení, že jeho zaměstnanci nahlížejí do uživatelských e-mailů
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Na úkor Evropy a Blízkého východu. USA přesouvají vojenskou pomoc do Latinské Ameriky
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