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Dny otevřených ateliérů na Vysočině lákají do 131 dílen a zkušeben

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Letošní Dny otevřených ateliérů (DOA) na Vysočině přinesou oproti loňsku více příležitostí nahlédnout za dveře uměleckých pracovišť. Zatímco loni bylo přístupných 123 míst, letos…
Paleta barev umělce

Paleta barev umělce

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