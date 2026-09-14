Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Bezručova chata bojuje s nedostatkem vody. Zachránit ji má nový vrt

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Bezručova chata na Lysé hoře se kvůli dlouhodobému suchu potýká s nedostatkem pitné vody. Klub českých turistů (KČT) proto vyhlásil sbírku na vybudování hlubinného vrtu, který má zajistit stabilní zdroj pro její další provoz.
Bezručova chata bojuje s nedostatkem vody. Zachránit ji má nový vrt

Bezručova chata bojuje s nedostatkem vody. Zachránit ji má nový vrt

Zdroj: Bezručova chata
Reklama
Další články z Ostravská Drbna
Litultovice o kamenolomu rozhodnou v referendu, obec odmítá další těžbu
Litultovice o kamenolomu rozhodnou v referendu, obec odmítá další těžbu
Hranice se Slovenskem pod kontrolou. Policisté nacvičovali jejich ochranu
Hranice se Slovenskem pod kontrolou. Policisté nacvičovali jejich ochranu

Přes 80 moravskoslezských policistů se v minulém týdnu zapojilo do cvičení, které ověřilo připravenost na...

Zemřel Luděk Mikloško. Legendární fotbalový brankář prohrál boj s nemocí
Zemřel Luděk Mikloško. Legendární fotbalový brankář prohrál boj s nemocí

Ve věku 64 let zemřel bývalý fotbalový brankář Luděk Mikloško, prohrál boj s rakovinou. Svou fotbalovou...

V Hlučíně začíná úprava semaforů na Opavské. Na místě vznikne i nový přechod
V Hlučíně začíná úprava semaforů na Opavské. Na místě vznikne i nový přechod

Na křižovatce ulic Opavská a Čs. armády v Hlučíně dnes začínají stavební práce. Součástí úprav bude nový...

Na Bruntálsku zemřel po bodnutí hmyzem čtyřiapadesátiletý muž
Na Bruntálsku zemřel po bodnutí hmyzem čtyřiapadesátiletý muž

V Karlovicích na Bruntálsku zemřel po těžké alergické reakci na bodnutí hmyzem čtyřiapadesátiletý muž....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

Všechny články tohoto autora →
Ostravská Drbna
Další články z kategorie Ostrava
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníOstrava
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.