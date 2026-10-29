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Žena z Písecka se rozloučila s kolegy a zmizela

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Dennívýzva
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Jihočeská policie vyhlásila pátrání po Vlastě Krupkové, šestapadesátileté ženě z Písecka, která ve čtvrtek odešla z pracoviště a předtím se rozloučila se všemi přítomnými.…
policie

policie

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 29.10.2026 11:30

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