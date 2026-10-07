Tyto hodinky vypadají úplně nenápadně. Sběratelé ale nabízejí přes 50 000 Kč

Hodinky, které zachraňovaly životy v oblacích
Řeč je o legendárních švýcarských leteckých hodinkách Zenith Special, které spatřily světlo světa v první polovině 30. let minulého století. Tento mechanický skvost s průměrem pouzdra 41 milimetrů bez korunky byl navržen tak, aby odolal extrémním podmínkám v kokpitu. Na první pohled zaujme svým uhrančivým černým porcelánovým ciferníkem, výraznými číslicemi a především masivní cibulovou korunkou na dlouhém krčku – ta nebyla žádným designovým rozmarem, piloti ji museli snadno ovládat i v tlustých kožených rukavicích při mrazu v otevřeném kokpitu.
V drtivé většině československých domácností, kde se dědil respekt k letectví, byly tyto hodinky symbolem odvahy a technologického pokroku. Možná je máte dodnes na chalupě v dřevěné krabičce, kam dědeček ukládal své nejcennější věci. Tehdy stály pár set korun československých, dnes za ně sběratelé platí částky, za které si klidně užijete dovolenou na Maledivách.
Příběh vzniku: Československá armáda si vybrala to nejlepší
Tyto hodinky se zrodily ve slavné švýcarské manufaktuře Zenith v městečku Le Locle mezi lety 1931 a 1935. V té době představovaly absolutní špičku v navigaci a časomíře pro letce. Kolem jejich historie se však traduje velký mýtus, který je třeba vyvrátit. Mnoho prodejců tvrdí, že šlo o oficiální výbavu německé Luftwaffe. Pravda je ale mnohem romantičtější a bližší našemu srdci.
Němečtí piloti si je kupovali pouze soukromě, avšak oficiálním smluvním partnerem byla právě naše československá armáda! Ty nejvzácnější kousky, které dnes sběratelé vyvažují zlatem, mají na svém dýnku hrdě vyražený nápis Majetek Vojenské Správy. Je to fascinující důkaz toho, jak vysoké renomé mělo naše předválečné letectvo, když své muže vybavovalo tím nejlepším, co tehdejší švýcarský trh nabízel. Pro sběratele je exemplář s tímto razítkem doslova svatý grál.
Jak poznat, že máte v ruce drahý unikát
Poznat originální kousek z 30. let od levné napodobeniny vyžaduje detektivní oko. Klíčovým znakem je otočná luneta s vnitřním indexem a mechanický strojek s ručním nátahem a precizní mikroregulací. Sběratelé se však často přou o stav ciferníku a autenticitu vojenského označení.
Pokud mají hodinky nově nanesenou svítící barvu na ručičkách, jsou sice krásně čitelné a skvěle poslouží k běžnému nošení, ale pro puristické sběratele může tato estetická úprava mírně snížit hodnotu oproti zcela netknutému stavu s původní patinou. Originální kus poznáte podle jemných detailů – kvalitního zpracování pouzdra, precizního gravírování na dýnku a především podle strojku, který musí mít správné značení Zenith.
Dnešní cena: Od babiččiny komody k luxusní dovolené
Zatímco za první republiky představovaly tyto hodinky hodnotnou investici, dnes se jejich cena šplhá do astronomických výšin. Na sběratelském portálu Aukro se nedávno objevil nádherný, plně funkční exemplář po kompletním servisu v prestižním hodinářství Onyx za pevnou cenu 55 000 Kč. Hodinky mají odchylku chodu neuvěřitelných 0 sekund za den, což je u téměř stoletého stroje fascinující výkon.
Pokud tedy doma na půdě nebo v pozůstalosti objevíte staré masivní hodinky s černým ciferníkem a výraznou korunkou, rozhodně je nevyhazujte. Nejlepším způsobem, jak zjistit jejich skutečnou hodnotu a bezpečně je prodat, je oslovit specializované aukční síně nebo je vystavit na ověřených sběratelských platformách jako Aukro. Máte i vy doma po předcích schovaný nějaký zapomenutý hodinářský poklad, který dodnes spolehlivě tiká?
Zdroje článku: Longines Pilot Majetek | Průvodce mistrovstvím hodinářů, Zenith Special Pilot Watch with Archive, 1930s Zenith, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová