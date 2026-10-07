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Tyto hodinky vypadají úplně nenápadně. Sběratelé ale nabízejí přes 50 000 Kč

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Dennívýzva
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Kdo by si nepamatoval vyprávění o hrdinných pilotech první republiky, kteří se vznášeli v otevřených kokpitech dvouplošníků s masivním přístrojem na zápěstí? Možná přesně takový kousek dodnes tiše odpočívá zapomenutý v krabičce po dědečkovi. Zatímco tehdy šlo o běžnou součást výbavy, dnes jsou sběratelé za tento mechanický zázrak ochotni vyplatit desítky tisíc korun na ruku.
Tyto hodinky vypadají úplně nenápadně. Sběratelé ale nabízejí přes 50 000 Kč

Tyto hodinky vypadají úplně nenápadně. Sběratelé ale nabízejí přes 50 000 Kč

Zdroj: Creative Commons / Public Domain / Autor: Prunk
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 07.10.2026 17:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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