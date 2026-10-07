Soud potvrdil muži deset let za smrt páru z Kopřivnice, prodal jim fentanyl

Petru Vašendovi původně hrozila sazba v rozpětí 8 až 18 let ve vězení. Svůj podíl na smrti manželů popíral, tvrdil, že spáchali sebevraždu, a obhajoba žádala vrácení případu. Odvolací soud však jeho argumentům neuvěřil.
Podle předsedy senátu Libora Losy nemá sebevražda obou manželů za pomocí fentanylu žádný podklad. Vašenda v osudný den páru předal pět krabiček po pěti náplastech fentanylu, žena byla navíc ve špatném psychickém stavu s 1,69 promile alkoholu v krvi. „Varianta o způsobené úmyslné smrti ze strany poškozených není ničím podložena, jde jen o teorii bez hlubšího podkladu,“ uvedl soudce. Doplnil, že je zde evidentní příčinná souvislost a distributor drog je podle soudu odpovědný za smrt lidí, kterým drogu poskytl. „Bezohledným způsobem, byť nedbalostně, zavinil smrt dvou osob,“ podotkl soudce s tím, že desetiletý trest je přiměřený.
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Vašenda si podle spisu obstarával fentanyl po dobu několika let v Hranicích na Přerovsku od invalidního důchodce, kterému za recepty následně posílal peníze. Trestní odpovědnost dodavatele receptů je podle soudce posuzována samostatně. Od února 2016 do června 2025 si takto opakovaně obstaral za pomoci jeho receptů 228 balení léčiv s 1140 náplastmi s fentanylem. Ty dál prodával svým odběratelům, mezi kterými byli i manželé z Kopřivnice.
Soud dnes provedl další dokazování, vyslechl otce poškozené, předmětem jeho výpovědi byly i deníky a dopisy na rozloučenou jeho dcery. Podle soudce však nic nesvědčí o tom, že byly napsané bezprostředně před činem. Obhájce Jaroslav Lux byl však přesvědčen, že o sebevraždu šlo. „Nejde o teorii, ale sled jednoznačně dokladatelných událostí, kdy sama se k tomuto činu postupně chystá. Bylo to její vědomé rozhodnutí, nikoliv předávkování, dokládají to i toxikologické výsledky,“ uvedl obhájce. Muž by měl být podle něj souzen za prodej drogy, ale ne za smrt člověka, který se chce zabít. Sebevraždu však odmítl žalobce Jaroslav Kandráč.
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Poškození si podle rozsudku od něj vzali poslední várku loni 17. března, fentanyl poškození extrahovali z náplastí a píchli si jej do žil. Jejich těla byla nalezena v hudební zkušebně až o několik dní později, zemřeli mezi 19. až 20. březnem. Bezprostřední příčinou jejich smrti byla kombinovaná intoxikace. Kromě fentanylu poškození užili například i diazepam a smrtící koktejl zapili litrem vodky.
Předseda senátu Libor Losa dnes zároveň poukázal na množství podobných případů, kdy dodavatelé drog způsobí smrt poživatelů těchto látek, se kterými se soudy v poslední době setkávají. „V posledním období to bylo 21 rozhodnutí našeho soudu, případně rozhodnutí Vrchního soudu v Praze,“ podotkl Losa. Upozornil i na hrozbu samotného fentanylu, kdy špatnou výtěžností a v kombinaci s jinými látkami dochází pravidelně k usmrcení.