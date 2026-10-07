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Soud potvrdil muži deset let za smrt páru z Kopřivnice, prodal jim fentanyl

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Dennívýzva
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Za smrt manželů z Kopřivnice, kterým loni v březnu prodal náplasti se syntetickou drogou fentanylem, si devětačtyřicetiletý Petr Vašenda pravomocně odpyká ve vězení deset let. Trest uložený ostravským krajským soudem mu dnes potvrdil Vrchní soud v Olomouci.
Soud potvrdil muži deset let za smrt páru z Kopřivnice, prodal jim fentanyl

Soud potvrdil muži deset let za smrt páru z Kopřivnice, prodal jim fentanyl

Zdroj: Stanislav Heloňa
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.10.2026 09:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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