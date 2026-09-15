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Netradiční divadlo v sanitce: Babiše připoutali k lehátku, v ruce svíral plyšáka!

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Premiér Andrej Babiš (72) vyrazil do Ústeckého kraje, kde měl pořádně nabitý program. Vedle politických povinností se ale dostal i do poněkud netradiční situace. Při předávání nových sanitek skončil připoutaný na lůžku a v ruce svíral plyšáka. O nevšední zážitek se podělil s fanoušky na své sociální síti.
Andrej Babiš upozornil, že se v roce 2025 narodilo nejméně dětí od roku 1785

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Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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