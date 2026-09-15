Netradiční divadlo v sanitce: Babiše připoutali k lehátku, v ruce svíral plyšáka!Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Andrej Babiš upozornil, že se v roce 2025 narodilo nejméně dětí od roku 1785
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Gospelová zpěvačka Leona Gyöngyösi slaví své malé výročí. 9. října to bude přesně rok, co naskočila do...
Kristýna Leichtová slaví 41. narozeniny v době, kdy se její rodinný život pořádně proměnil. Herečka, která...
Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...Všechny články tohoto autora →
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