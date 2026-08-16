Kolik si vydělá kadeřnice v malém městě za měsíc i se spropitným? Až to číslo uvidíte, budete koukat

Vysoké ceny za střih a barvení svádějí k jednoduchému závěru, že kadeřnice si musí přijít na pěkné peníze. V menším městě je ale výsledek na konci měsíce jiný, než napovídá ceník na zdi salonu. Rozdíl mezi tržbou a tím, co kadeřnici zůstane, překvapí i lidi, kteří si na drahé stříhání stěžují.
Tržba salonu není výplata kadeřnice
Kadeřnice s vlastní živností se v menším městě obvykle dostane alespoň k tržbě kolem 70 000 korun měsíčně. Zní to skvěle, jenže tržba není mzda. Je to hrubý obrat malého podniku, ze kterého se teprve platí celý jeho provoz.
Za křeslem totiž nestojí jen nůžky a šampon, ale malá firma se vším všudy. Kromě nájmu jdou peníze na energie a vodu, pojištění, účetnictví, dokupování vybavení i software na objednávky a platby kartou. Zákaznice vidí cenu za účes, kadeřnice za ní desítky položek, které platí bez ohledu na počet klientů.
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Nájem salonu v menším městě vyjde zhruba na 8 000 až 15 000 korun, materiál za barvy a fólie dalších několik tisíc a povinné minimální odvody na zdravotní a sociální pojištění stojí kolem 9 000 korun měsíčně. K tomu se přičítají zálohy na energie a provozní drobnosti.
Nájem, materiál, povinné odvody i zálohy na energie ukrojí z měsíční tržby salonu kolem 33 000 korun bez ohledu na počet zákaznic. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Jedna kadeřnice z města do 50 000 obyvatel si náklady spočítala a pravidelné výdaje jí vyšly zhruba na 33 000 korun měsíčně. A to bez reklamy na sociálních sítích, kávy pro klientky a hygienických potřeb. Tyhle výdaje běží dál, ať už má salon plný, nebo v něm celý den vyhlíží jednu jedinou zákaznici.
Kolik kadeřnici doopravdy zůstane
Teď se dostáváme k číslu, kvůli kterému jste na článek klikli. Z tržby kolem 70 000 korun spolknou náklady zhruba 33 000. Zbylých asi 37 000 ale pořád není čistá výplata, protože z nich teprve odcházejí daně a peníze odložené na horší časy.
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Kadeřnice, která svoje hospodaření popsala, přiznává, že i v nabitém měsíci bez jediného výpadku jí po zaplacení všeho zůstane sotva víc než minimální mzda. Kolem 30 000 korun čistého si udrží jen tehdy, když jí klientky chodí pravidelně. Zaměstnané kadeřnice na tom nejsou o mnoho lépe, jejich průměrná hrubá mzda se drží kolem 27 000 korun, ve velkých městech bývá vyšší a v malém spíš u spodní hranice. Bohatě vypadající ceník na zdi tedy o skutečné výplatě kadeřnice nevypovídá skoro nic.
Proč je nemoc nebo dovolená pro živnostnici noční můra
Největší slabina profese se projeví ve chvíli nemoci nebo delší dovolené. Příjem se rázem zastaví, ale účet za nájem a pojistné jí přijde tak jako tak. Zaměstnanec dostane neschopenku a chřipku přečká bez obav o příjem. Živnostnice si každý zavřený den fakticky platí ze svého.
Stranou přitom dokáže dát nanejvýš 7 000 korun měsíčně a i tahle rezerva většinou pokryje jen daně a jediný měsíc, kdy salon stojí. Na větší investici do vybavení nebo na několikatýdenní pauzu kvůli zdraví už nezbývá. Když přijde nečekaný výdaj, zaplatí ho kadeřnice většinou tím, že si zruší volno, na které se těšila.
Přečtěte si také: Češi berou útokem „Český karibik“. Má písek jako na pláži a je tam 18 stánků A co spropitné? Přidá, ale salon nezachrání
Nadpis slibuje výdělek i se spropitným, tak si ho připočtěme. Podle etikety by dýško mělo být někde mezi 7 a 15 procenty z ceny, jenže česká realita je skromnější. Velká část lidí nedá nic nebo částku jen zaokrouhlí nahoru, takže za jednu návštěvu skončí na několika desítkách korun, výjimečně okolo 100. Kadeřnici v menším městě potěší i taková drobnost.
Přeneseno na celý měsíc udělá spropitné řádově stovky korun, výjimečně přes tisíc. Je to milé přilepšení, které kadeřnici zpříjemní den, ale díru v rozpočtu salonu nezalepí. Kdo čekal, že dýška zásadně nadlepší výplatu, bude zklamaný. Cena na účtence totiž z velké části jen pokrývá to, aby salon mohl příští měsíc znovu otevřít.
Zdroje: https://energozrouti.cz/clanek/kadernice-ukazala-sve-prijmy-a-vydaje, https://marshal-cz.cz/kolik-si-vydela-kadernice-na-zivnosti-v-cesku-v-roce, https://www.iglanc.cz/zivotni-styl/spropitne-dysko-kadernice-vyse-spropitneho/, https://www.jenprace.cz/platy/kadernik-a-holic-kadernice-a-holicka, https://prumerneplaty.cz/pozice/kadernik