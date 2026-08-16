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Kolik si vydělá kadeřnice v malém městě za měsíc i se spropitným? Až to číslo uvidíte, budete koukat

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Vysoké ceny za střih a barvení svádějí k jednoduchému závěru, že kadeřnice si musí přijít na pěkné peníze. V menším městě je ale výsledek na konci měsíce jiný, než napovídá ceník na zdi salonu. Rozdíl mezi tržbou a tím, co kadeřnici zůstane, překvapí i lidi, kteří si na drahé stříhání stěžují. Tržba salonu není výplata […]
Kolik si vydělá kadeřnice v malém městě za měsíc i se spropitným? Až to číslo uvidíte, budete koukat

Kolik si vydělá kadeřnice v malém městě za měsíc i se spropitným? Až to číslo uvidíte, budete koukat

Zdroj: UdálostiExtra
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Tento článek byl publikován ze zdrojů UdálostiExtra

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