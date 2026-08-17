Který spotřebič žere v létě Čechům nejvíc energie? Není to bojler ani lednice

Přijde léto, topení se vypne a člověk čeká, že účet za elektřinu konečně klesne. Jenže u spousty domácností zůstává skoro stejný, nebo dokonce vyroste. Vysvětlení nehledejte u lednice ani u bojleru. Vinu nese spotřebič, který zapínáte jen tehdy, když venku praží slunce.
Proč za to nemůže bojler ani lednice
Ohřev vody a chlazení potravin běží dvanáct měsíců v roce v podstatě ve stejném režimu. Bojler drží nastavenou teplotu v lednu úplně stejně jako v červenci, takže se na letním nárůstu nijak zvlášť nepodepíše. Právě proto ale účet přes léto neklesne tak, jak byste podle vypnutého topení čekali. Ta stálá položka se táhne všemi měsíci a nikam nezmizí.
Lednice a mrazák to mají v horku o něco těžší. Jakmile teplota v kuchyni vyšplhá k třiceti stupňům, musí kompresor spínat mnohem častěji, protože teplo dovnitř proniká rychleji. Spotřeba tím povyroste, ale jen pozvolna, takže na faktuře se žádný velký skok neobjeví. Navíc si za část toho můžeme sami. Mrazák obalený několika milimetry námrazy se chová jako termoska naruby a spotřebu citelně zvedne, podobně škodí i lednička natlačená vedle trouby nebo na přímém slunci.
Přečtěte si také: Češi nechávají uvařenou rýži na lince i 8 hodin. Riskují tím otravu, kterou nezničí ani ohřev Klimatizace je letní rekordman většiny domácností
Skutečným favoritem letní spotřeby je pro běžnou rodinu klimatizace. Na rozdíl od bojleru se rozjede jen v sezoně, zato pak umí jet celé odpoledne v kuse. Podle propočtu dodavatele energií SPP pro rok 2026 se u běžného bytu 3+1 za léto nasčítá zhruba 300 až 500 kilowatthodin, tedy dva až tři tisíce korun. U rodinného domu, kde klimatizace chladí víc pokojů najednou, se sezonní účet pohybuje přibližně mezi sedmi a jedenácti tisíci.
Hodně přitom záleží na typu přístroje. Pevně nainstalovaná nástěnná jednotka chladí úsporně, kdežto levnější přenosná krabice na kolečkách spotřebuje na stejný výkon o polovinu až dvojnásobek víc. Roli hraje i energetická třída a hlavně to, jak klimatizaci ovládáte.
Bazén spolkne víc než všechno ostatní dohromady
Kdo má na zahradě bazén, ten má i jasného vítěze žebříčku. Filtrační čerpadlo musí vodu prohánět mnoho hodin denně, aby nezezelenala, a i bez ohřevu za sezonu spolkne stovky kilowatthodin, tedy nižší tisíce korun. Jakmile ale začnete vodu přihřívat elektrickým ohřívačem, náklady vystřelí do úplně jiné ligy.
Přečtěte si také: Kolik měsíčně bere starosta vesnice, kde žije 300 lidí? Čísla jsou veřejně dostupná Filtrační čerpadlo a elektrický ohřev vody dokážou ze zahradního bazénu udělat největšího spotřebitele elektřiny v celé domácnosti. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Podle modelového výpočtu serveru Dům&Zahrada spolkne plně vytápěný bazén přes dvacet kilowatthodin denně a za čtyři měsíce provozu se náklady jen na něj vyšplhají ke zhruba 26 000 korunám. Server zároveň připomíná, že v největších vedrech se voda ohřívat nemusí, takže tenhle strop platí spíš pro chladnější dny, jaro a podzim. I tak je jasné, že jediná zahradní nádrž utáhne víc proudu než lednice, bojler a pračka dohromady.
Jak letní účet zase stlačit dolů
Dobrá zpráva je, že u sezonních žroutů se dá ušetřit rychle a bez investic. U klimatizace nejvíc rozhoduje nastavená teplota, protože každý stupeň chladu navíc stojí elektřinu. Když se spokojíte s příjemnými čtyřiadvaceti až šestadvaceti stupni místo ledového podchlazování, ušetříte kolem třetiny proudu a na komfortu prakticky nepoznáte rozdíl. Přes den zatáhněte venkovní žaluzie nebo rolety, protože většina tepla se do bytu dostane právě okny, a vyvětrejte radši v noci, kdy je venku chladno.
U bazénu udělá největší službu obyčejná plachta nebo zastřešení. Zakrytá hladina se tolik neochlazuje ani neodpařuje, takže ohřev nemusí tak dřít. Kdo to s koupáním myslí vážně, vymění elektrický ohřívač za tepelné čerpadlo a náklady na teplou vodu srazí zhruba na polovinu. A pak už zbývají klasiky, které platí pořád: čisté filtry, odmražený mrazák a vypnuté přístroje místo věčné pohotovosti dokážou ukrojit další stovky z konečného vyúčtování.
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Zdroje: https://cnn.iprima.cz/letni-zrouti-energie-ktere-spotrebice-jedou-naplno-i-kdyz-netopite-515377, https://www.nasdum.eu/nenapadne-chyby-ktere-v-lete-zvysuji-ucet-za-elektrinu/, https://www.srovnejto.cz/blog/klimatizace-a-spotreba-elektriny-kolik-zaplatite-za-chlazeni-bytu/, https://www.dumazahrada.cz/rozpocet/cena-provoz-bazenu-elektrina-ohrev-filtrace/, https://www.spp.cz/magazin/spotreba-klimatizace-v-lete-kolik-vas-realne-stoji-chlazeni-bytu-a-domu