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Který spotřebič žere v létě Čechům nejvíc energie? Není to bojler ani lednice

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Přijde léto, topení se vypne a člověk čeká, že účet za elektřinu konečně klesne. Jenže u spousty domácností zůstává skoro stejný, nebo dokonce vyroste. Vysvětlení nehledejte u lednice ani u bojleru. Vinu nese spotřebič, který zapínáte jen tehdy, když venku praží slunce. Proč za to nemůže bojler ani lednice Ohřev vody a chlazení potravin běží […]
Který spotřebič žere v létě Čechům nejvíc energie? Není to bojler ani lednice

Který spotřebič žere v létě Čechům nejvíc energie? Není to bojler ani lednice

Zdroj: UdálostiExtra
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Tento článek byl publikován ze zdrojů UdálostiExtra

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