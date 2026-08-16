Češi berou útokem „Český karibik“. Má písek jako na pláži a je tam 18 stánků

Zatopená pískovna u vesnice Lhota se přes léto stala hvězdou českého internetu. Fotky tyrkysové vody, písečných pláží a borovic po obvodu jí vynesly přezdívku „Český Karibik“ a v horkých dnech k ní míří jeden vůz za druhým. Čím si obyčejné jezero nedaleko Prahy takovou slávu vysloužilo?
Kousek za Prahou, a přesto skoro jako u moře
Jezero Lhota najdete u Staré Boleslavi, zhruba půl hodiny autem z centra Prahy. Kolem dokola světlý písek, průzračná voda a borové lesy, které i v největším parnu drží na plážích příjemný stín. Právě téhle kombinaci vděčí za přezdívku, se kterou se na internetu roztrhl pytel.
Do skutečných tropů má jezero pochopitelně daleko. Přesto nabízí něco, co se u nás hledá dost těžko: čistou vodu, písek pod nohama a klid pod stromy na dohled od hlavního města. Ve všední dny bývá areál sotva z poloviny zaplněný, o víkendech se ale pláže plní návštěvníky z Prahy i širokého okolí. Kdo chce mít klid, udělá nejlíp, když vyrazí mimo sobotu a neděli.
Přečtěte si také: Kolik měsíčně bere starosta vesnice, kde žije 300 lidí? Čísla jsou veřejně dostupná Kdysi se tu těžil písek, dnes se tu koupe
Idylické místo má poměrně drsný původ. Od roku 1965 se tu těžil štěrkopísek, který putoval na stavbu dálnice D1 a na budování pražského metra. Když těžba v roce 1983 skončila, jámu zaplnily spodní prameny a vzniklo jezero o rozloze zhruba 25 hektarů, které je místy až čtrnáct metrů hluboké.
Koupat se tu lidé začali prakticky hned. Nudisté si Lhotu oblíbili už za minulého režimu, kdy tady vznikla vůbec první veřejná nudistická pláž v Československu. Jejich část zabírá víc než čtvrtinu zdejšího písku i dnes, takže kdo se jí chce vyhnout, drží se hlavní pláže hned u vstupu.
Vodu tady hlídá ultrazvuk
Hlavní lákadlo Lhoty je kvalita vody, kterou si provozovatelé pečlivě střeží. Udržet ji čistou při náporu tisíců lidí denně přitom není žádná legrace. Proti sinicím proto nasadili ultrazvuk. Zařízení plave přímo na hladině, napájí ho solární panel a řasy likviduje mechanicky, bez agresivní chemie.
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Čistotu vody navíc pravidelně kontroluje krajská hygiena. Právě dobrá voda sem táhne i náročnější městské plavce, kteří jinak na kvalitu koupání hodně dají. V létě se teplota vody běžně vyšplhá přes dvaadvacet stupňů, takže se tu dá pořádně zaplavat.
Osmnáct stánků, sport i klid pod borovicemi
Hlady tu nikdo nezůstane. Osmnáct stánků a bister nabízí od rychlého občerstvení po teplá jídla a myslí i na návštěvníky, kteří drží dietu bez masa nebo bez lepku. Placení kartou funguje skoro všude, hotovost si hlídat nemusíte. Nechybí ani převlékárny, sprchy nebo uzamykatelné skříňky na cennosti.
Vyžít se dá i jinak než jen ležením na dece. Na souši si zahrajete minigolf, stolní tenis, nohejbal nebo plážový volejbal, na vodě se dají půjčit paddleboardy. Pravidelně se tu jezdí i paddle jóga a přes sezónu areál láká na koncerty, taneční večery a sportovní turnaje. Nejmenší návštěvníci mají vlastní hřiště s prolézačkami.
Přečtěte si také: Kolik si vydělá kadeřnice v malém městě za měsíc i se spropitným? Až to číslo uvidíte, budete koukat Vedle koupání nabízí areál u jezera Lhota i minigolf, stolní tenis nebo plážový volejbal. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Kolik stojí vstup a na co myslet před cestou
Areál bývá otevřený po celou sezónu od května do konce září, každý den od šesti ráno do desáté večer. Celodenní vstupné vyjde dospělého na 120 korun, děti od šesti let, studenti i senioři zaplatí 50 korun a nejmenší děti mají vstup zdarma. Odpoledne po čtvrté hodině je vstupné levnější a zvlášť se počítá i parkování.
Celodenní ceník vypadá takto:
Kategorie Celodenní vstupné Dospělí 120 Kč Děti od 6 let, studenti a senioři 50 Kč Nejmenší děti zdarma
Pár pravidel je ale potřeba dodržet. Do hlavního areálu se nesmí se psem a zakázané je i rozdělávání ohně, grilování nebo nocování, jinak hrozí pokuta. Kdo si chce vzít čtyřnohého parťáka, může zamířit na soukromou pláž z druhé strany jezera. Vstup na ni je zdarma, psi jsou tam vítaní a dá se tam i stanovat nebo přespat v obytném autě.
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Zdroje: https://melnicky.denik.cz/volny-cas/jezero-lhota-sezona-oteviraci-doba-vstupne-koupani-nudaplaz/, https://www.e15.cz/magazin/cestovani-a-cestovni-ruch/karibik-za-humny-jezero-tricet-minut-od-prahy-ma-tyrkysovou-vodu-a-pisek-jako-u-more-1434245, https://www.koktejl.cz/zazitky/jezero-lhota-karibik-to-neni-ale-maly-cesky-raj-urcite/, https://www.kudyznudy.cz/aktivity/koupaliste-a-skvele-plaze-u-jezera-lhota, https://www.arecenze.cz/clanky/borovice-cista-voda-a-jemny-pisek-jezero-lhota-jako-cesky-karibik-dobylo-v-roce-2026-internet/