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Češi často vůbec neví, jak často měnit kartáček. Můžou si tím způsobit problémy s dásněmi

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Zubní kartáček bereme do ruky každý den, ale kdy jsme ho naposledy vyměnili, většina z nás netuší. Řídíme se hlavně tím, jak vypadá, a po novém sáhneme, teprve když je viditelně sešlý. Odborníci ale varují, že tímhle přístupem si čištění spíš kazíme. Kdy tedy starý kartáček doslouží a proč na tom záleží víc, než by […]
Češi často vůbec neví, jak často měnit kartáček. Můžou si tím způsobit problémy s dásněmi

Češi často vůbec neví, jak často měnit kartáček. Můžou si tím způsobit problémy s dásněmi

Zdroj: UdálostiExtra
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Tento článek byl publikován ze zdrojů UdálostiExtra

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