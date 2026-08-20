Češi často vůbec neví, jak často měnit kartáček. Můžou si tím způsobit problémy s dásněmi

Zubní kartáček bereme do ruky každý den, ale kdy jsme ho naposledy vyměnili, většina z nás netuší. Řídíme se hlavně tím, jak vypadá, a po novém sáhneme, teprve když je viditelně sešlý. Odborníci ale varují, že tímhle přístupem si čištění spíš kazíme. Kdy tedy starý kartáček doslouží a proč na tom záleží víc, než by se zdálo?
Většina lidí čeká, až kartáček zestárne. To je chyba
Typický scénář vypadá tak, že kartáček putuje do koše, až když se štětiny rozjedou na všechny strany. Jenže to už bývá pozdě. Stomatologové se shodují, že klasický kartáček i hlavici toho elektrického je vhodné vyměnit nejpozději zhruba po třech měsících.
Kalendář ale není jediné vodítko. Sledujte hlavně štětiny. Když se roztřepí, ohýbají nebo mění barvu, případně vám zuby po vyčištění nepřipadají dost čisté, pořiďte nový klidně dřív.
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Sešlý kartáček s pokroucenými štětinami čistí hůř a na zubech nechává víc plaku. A právě usazený plak zvyšuje riziko zubního kazu i zánětu dásní. Roztřepené štětiny navíc mohou dásně spíš dráždit, než aby je šetrně čistily.
Kartáček navíc není sterilní pomůcka, mikroby na sebe nabalí hned od prvního použití a v ústech jich žijí stovky druhů. Pro zdravého člověka ale samotné bakterie většinou nebývají tím hlavním nebezpečím. Zásadnější je, že starý kartáček prostě neodvádí svou práci.
Zásadní je proto pravidelná výměna. „Mnohem důležitější než různé dezinfekční pomůcky je pravidelná výměna kartáčku […],“ shrnuje pro Kupi zubní lékař Jakub Hladík. Drahý UV sterilizátor podle něj mít nemusíte.
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Tříměsíční pravidlo platí pro klasický kartáček a hlavici elektrického. U ostatních pomůcek na zuby je to jinak. Mezizubní kartáčky se opotřebují mnohem rychleji a měnit je budete výrazně častěji, hlavně jakmile se ohne drátek nebo se poškodí štětinky.
Hlavice elektrického kartáčku se mění stejně často jako obyčejný kartáček, mezizubní kartáčky vydrží ještě kratší dobu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
A elektrická hlavice? Stojí víc než obyčejný kartáček, měnit ji ale musíte stejně často. Na zdraví zubů má opotřebená hlavice stejný dopad jako sešlý manuální kartáček. Přehled intervalů shrnuje tabulka:
Pomůcka Doporučená výměna Klasický (manuální) kartáček nejpozději zhruba po 3 měsících, přesněji 12 až 16 týdnů Hlavice elektrického kartáčku stejně často jako manuální, kolem 12 týdnů Mezizubní kartáček při denním čištění už po 1 až 2 týdnech Dentální nit na jedno použití Kam s kartáčkem po čištění Přečtěte si také: Češi nechávají uvařenou rýži na lince i 8 hodin. Riskují tím otravu, kterou nezničí ani ohřev
Na životnosti kartáčku hraje roli i to, kam ho po čištění odložíte a jak rychle oschne. Vlhko mu škodí ze všeho nejvíc. Po dočištění ho tak:
zbavte pod tekoucí vodou zbytků pasty, nechte oschnout volně na vzduchu, a odložte tak, aby hlavice mířila nahoru.
Chybu udělá každý, kdo mokrou hlavici hned schová pod plastovou krytku. Panuje představa, že ji tak uchrání před prachem, jenže uzavřený vlhký kartáček osychá mnohem déle a takové prostředí bakteriím přímo svědčí. Kartáčky jednotlivých členů rodiny navíc nenechte, aby se hlavicemi dotýkaly, a nádobu s nimi nestavte hned vedle záchodu.
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Někdy je nový kartáček namístě bez ohledu na kalendář i opotřebení. Prodělali jste chřipku, covid nebo třeba angínu? Po každé takové infekci starý kartáček raději vyhoďte, ať se z vlastní hygienické pomůcky nenakazíte podruhé. Totéž platí po léčbě zánětu v ústech.
Zvláštní pozornost si zaslouží dětské kartáčky. Děti hlavici okusují a rukojeť ohýbají, takže jim štětiny vypelichají mnohem dřív než dospělým. U nejmenších proto stav kartáčku kontrolujte častěji a s výměnou neváhejte.
Zdroje: https://www.denik.cz/veda/zubni-kartacek-pece-vymena/, https://www.mouthhealthy.org/all-topics-a-z/toothbrushes, https://www.healthline.com/health/how-often-should-you-change-your-toothbrush, https://www.oralb.cz/cs-cz/dentalni-zdravi/faze-zivota/dospeli/jak-casto-mate-menit-zubni-kartacek, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/47208-jak-casto-menit-zubni-kartacek