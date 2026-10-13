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Vémola odmítá zápas s Muradovem. Ani velké peníze ho prý nepřesvědčí

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Po výhře nad Fredericem Vosgrönem se Karlos Vémola hlásí o místo na prosincovém OKTAGONu 100. Muradova si však cení jako tréninkového partnera a ten už má na jubilejním turnaji ohlášený titulový duel.
Vémola odmítá zápas s Muradovem. Ani velké peníze ho prý nepřesvědčí

Vémola odmítá zápas s Muradovem. Ani velké peníze ho prý nepřesvědčí

Zdroj: Oktagon
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.10.2026 11:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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