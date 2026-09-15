Škola, obnova synagogy i zájezdní hostinec. To jsou Stavby roku PlzeňskaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Škola, obnova synagogy i zájezdní hostinec. To jsou Stavby roku Plzeňska
Jedna bobří rodina svou stavbou zachránila celý ekosystém údolní nivy Lučního potoka a ve finále i vodu ve...
Jestli ta policejní mafie chce boj, může ho mít. Taková slova psal na sociálních sítích čtyřiačtyřicetiletý...
Roky pracoval pro agenturu Rossija Segodňa, pod kterou spadají média, jež česká kontrarozvědka označuje za...
Legendární, skandální a mýty opředený koncert okořeněný policejním zákrokem se uskutečnil 15. září 1987 v...
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
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