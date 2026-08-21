Střevní mikroflóra je důležitou součástí našeho organismu. Sledujte možné projevy její poruchy

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Střevní mikroflóra je důležitou součástí našeho organismu. Sledujte možné projevy její poruchyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Zdravé trávení funguje jako skvěle promyšlený stroj pro čerpání všech potřebných živin z přijatého jídla. Jenže aby to mohlo správně fungovat, musí být zdravá střevní mikroflóra. Podstatnou část totiž neodvádí jenom buňky našeho těla, ale také hodné symbiotické bakterie. Zjistěte, jaký další význam mají v našem těle a proč jsou pro nás tolik důležité.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Web se zaměřuje na témata, která oslovují ženy v každodenním životě – od péče o pleť a vlasy přes zdraví, výživu a vztahy až po životní styl a módní trendy. Čtenářky zde najdou praktické rady, tipy na produkty i články, které inspirují k sebevědomí a pohodě. Obsah je psaný přístupně, s důrazem na...Všechny články tohoto autora →
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