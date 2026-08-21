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Střevní mikroflóra je důležitou součástí našeho organismu. Sledujte možné projevy její poruchy

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Zdravé trávení funguje jako skvěle promyšlený stroj pro čerpání všech potřebných živin z přijatého jídla. Jenže aby to mohlo správně fungovat, musí být zdravá střevní mikroflóra. Podstatnou část totiž neodvádí jenom buňky našeho těla, ale také hodné symbiotické bakterie. Zjistěte, jaký další význam mají v našem těle a proč jsou pro nás tolik důležité.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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