Vláda opět vyběhla s lidmi, kteří chtěli odejít do důchodu. Většina z nich si na něj mnoho let počká

Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka potvrdil, že zastropování důchodového věku na 65 letech nebude součástí první vlny připravovaných penzijních změn. Téma chce vláda řešit později společně s pravidly pro náročné profese. Juchelka už v březnu v Poslanecké sněmovně uváděl, že změna má přijít ve druhé vlně.
Nejde přitom o úplně nový obrat. Také na ByznysTrendy.cz jsme už upozorňovali, že věk odchodu do důchodu na 65 letech zatím zastropován nebude. Aktuální vývoj tedy především potvrzuje, že vláda tento krok neřadí mezi změny, které potřebuje prosadit okamžitě.
Související článek: Nikdy jste nechodili do zaměstnání? Přesto můžete získat důchod, pokud splníte jednu podmínku
Současná pravidla dál počítají až se 67 lety
Pro budoucí důchodce je zásadní jedna věc. Samotný politický příslib důchodu v 65 letech zatím nemění platný zákon. Česká správa sociálního zabezpečení stále uvádí, že lidem narozeným mezi lety 1974 až 1988 se důchodový věk postupně zvyšuje. U lidí narozených po roce 1988 činí podle současných pravidel 67 let.
Proto se nevyplatí plánovat odchod z práce pouze podle připravovaných politických návrhů. Konkrétní termín je dobré kontrolovat podle roku narození a platné legislativy. Podrobně jsme rozebrali také kdo ještě v roce 2026 dosáhne řádného důchodového věku.
Odklad neznamená, že vláda od záměru ustoupila
Rozdíl mezi odložením a zrušením změny je v tomto případě podstatný. Juchelka zastropování dál označuje za součást plánovaných penzijních úprav. Vláda ale chce současně řešit náročné a rizikové profese, protože právě u nich je otázka délky pracovního života citlivější.
O tom, proč samotná hranice 65 let nemusí řešit situaci všech zaměstnanců, jsme psali v článku o tom, že lidé z těžkých profesí často potřebují možnost odejít do důchodu dříve. Samostatně se připravují také změny pro náročné profese, u nichž vláda hledá vhodný model dřívější penze.
Související článek: Mezinárodní srovnání řadí Česko mezi státy s velmi kvalitním důchodem. Část seniorů to neuznává
Pro lidi kolem šedesátky existují i jiné možnosti
Debata o věku 65 nebo 67 let se týká především řádného starobního důchodu. Část lidí ale pracovní život ukončuje jiným způsobem. V roce 2026 je možné odejít do předčasného důchodu až tři roky před dosažením řádného důchodového věku, pokud člověk splní požadovanou dobu pojištění. Pro nárok je aktuálně potřeba nejméně 40 let důchodového pojištění.
Od roku 2026 navíc mohou někteří lidé s velmi dlouhou dobou pojištění získat mírnější krácení. Podrobnosti jsme vysvětlili v přehledu změn předčasného důchodu pro rok 2026. Alternativou může být také předdůchod, který se od předčasného důchodu výrazně liší.
Související článek: Komu se vyplatí předčasný důchod: Kompletní průvodce podmínkami, výpočty a dopady pro rok 2026
Rozhodující bude až schválený zákon
Z pohledu budoucích penzistů je nyní nejrozumnější oddělit politický plán od skutečně platných pravidel. Vláda návrat k hranici 65 let dál deklaruje, přesný termín schválení druhé vlny však zatím není definitivní. Současná legislativa proto dál platí a každý, kdo si plánuje konec pracovního života, by měl počítat právě s ní.
Změna může být pro mladší ročníky velmi významná. Rozdíl mezi 65 a 67 lety představuje dva celé roky práce, pojistného i čekání na řádnou penzi. Současně by však zastropování přineslo další náklady důchodovému systému, což jsme podrobně rozebrali také v článku o finančních dopadech návratu důchodového věku na 65 let.
Dokud tedy druhá vlna změn neprojde legislativním procesem, důchod v 65 letech není pro mladší generace právně zaručenou hranicí. Rozhodující nebude politické prohlášení, ale konečná podoba zákona.
autorský text, ČSSZ, MPSV, České důchody