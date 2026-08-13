Máte doma staré mariášové karty. Za některé vyplácejí sběratelé až 100 000 Kč

Většina lidí si představuje, že každý pořádně opotřebovaný balíček automaticky znamená velké peníze. Realita sběratelského trhu je ale mnohem přísnější. Odřené rohy a patina samy o sobě žádnou hodnotu nevytvářejí – funguje to podobně jako u ojetých aut. Tisíce identických výtisků z masové výroby kolují po světě dodnes, a i když v nich vidíte dojemnou vzpomínku na rodinné večery, pro zkušeného sběratele jde často jen o další běžnou edici.
Za standardní balíčky získáte obvykle jen pár stovek korun. Skutečné peníze začínají hrát roli až u vzácných edic, politických satir nebo ucelených historických kolekcí – tam se částky šplhají do tisíců i desítek tisíc.
Klub sběratelů hracích karet upozorňuje na častou past: citová hodnota a tržní hodnota jsou dva naprosto odlišné světy. Trh totiž neplatí za nostalgii. Rozhodující jsou tvrdá kritéria – dochovaný stav, kompletnost balíčku, původní krabička a přesná identifikace výrobce.
Co vytváří skutečnou hodnotu? Příběh a vzácnost
Čisté karty bez chybějících listů jsou jen základní podmínkou, bez které o vaše nálezy nikdo nezavadí. Teprve příběh a unikátnost z nich dělají opravdový poklad. Klíčem je vzácnost konkrétní edice, věhlas autora ilustrací, neobvyklá výtvarná technika nebo spojení s historickým kontextem.
Extrémně žádané jsou sady z meziválečného období, kdy tradiční krále a svršky nahradily karikatury tehdejších politiků a vojevůdců. Tyto edice měly často velmi krátkou životnost – rychle politicky zestárly nebo je stáhla cenzura. Právě proto dnes představují vzácné historické artefakty s mimořádnou výpovědní hodnotou.
Mezi další vyhledávané kousky patří transformační karty, kde výtvarník vtipně zakomponoval karetní symboly přímo do celkového obrazu. Stejně tak táhnou limitované série zaniklých kartářských dílen. Obrovským plusem je původní krabička, svatým grálem pak neotevřený celofán, který cenu násobně zvyšuje.
Vedle klasických karbanických sad se sběratelé zaměřují i na vykládací a věštecké karty. Jak potvrzují reportáže České televize, tyto sady se historicky tiskly v podstatně menších nákladech a vyznačovaly se silným uměleckým zpracováním, což z nich dělá mimořádně ceněné položky.
Retro past: Jak nepropadnout moderním replikám
Pro laika bývá nejtěžší poznat, co vlastně drží v ruce. Největší riziko představují moderní dotisky s prvorepublikovými motivy. V devadesátých letech a zejména po roce 2000 vznikla celá řada replik, které na první pohled vypadají krásně starobyle a patinovaně.
Problém je v tom, že jde o výtisky tištěné moderními technologiemi na úplně jiný druh papíru. Jejich sběratelská hodnota je tak prakticky nulová. Odlišit skutečný historický originál od kvalitní repliky vyžaduje zkušenost a znalost materiálů i tiskařských postupů z jednotlivých epoch.
Vídeňský Piatnik: Kdy má smysl zpozornět
Když se řeknou hrací karty v našich zeměpisných šířkách, většině z nás se vybaví vídeňská značka Piatnik. Základy této slavné firmy položil Ferdinand Piatnik v roce 1843, kdy převzal zavedenou kartářskou dílnu po Antonu Moserovi. Od devatenáctého století pak tento výrobce chrlil miliony balíčků ročně, které doslova zaplavily hospody a obývací pokoje od Aše až po Košice.
Právě kvůli této masovosti platí, že běžné balíčky Piatnik z první republiky nebo poválečného období nepatří k nejdražším položkám. Obyčejné taroky nebo žolíkové karty v celkem pěkném stavu se na českých aukčních portálech běžně prodávají jen v řádech stovek korun. Sběratelé je berou jako běžný spotřební materiál.
Vyšších částek tato ikonická značka dosahuje až u speciálních nebo málo vídaných edic – jubilejních tiskovin, karet tištěných na zakázku pro panovnické dvory nebo ucelených historických kolekcí. Pokud se na trhu objeví tematický soubor desítek různých historických balíčků Piatnik, cena za takto ucelenou sbírku může snadno překročit 10 000 Kč.
Příkladem vzácné edice je kompletní balíček Narren-Tarocku z roku 1865, který navrhl Josef Sürch. Jeho satirické motivy karikující lidské slabosti v podobě bláznů byly silně ovlivněny tehdejším populárním rakouským satirickým časopisem Kikeriki. V britské aukční síni Dominic Winter Auctions se tento balíček vydražil za 340 liber, což s aukční přirážkou odpovídá zhruba 13 000 Kč.
Zahraniční aukce: Kde létají tisíce dolarů
Ty nejsledovanější finanční souboje se odehrávají na specializovaných zahraničních aukcích, kde se potkávají nejbohatší sběratelé z celého světa. Tady už částky běžně létají v tisících dolarů.
Předmětem těchto dražeb bývají extrémně vzácné karetní soubory z 15. nebo 16. století, ručně malované sady pro šlechtu nebo unikátní rukodělná umělecká díla. Zářným příkladem je americký transformační balíček z roku 1883 od tiskárny A. Dougherty – speciální reklamní edice vyrobená pro výrobce laků Murphy Varnish.
Aukční odhad tohoto balíčku se pohybuje v rozmezí 3 000 až 5 000 dolarů, což je v přepočtu přibližně 100 000 Kč. Právě takové kousky ukazují, že svět sběratelství hracích karet může nabídnout skutečně závratné částky – ovšem jen pro ty nejunikátnější a nejlépe dochované exempláře s mimořádným příběhem.
Zdroje článku: medium.seznam.cz, poznatsvet.cz, fajntip.cz
Autor článku: Kristýna Pokorná