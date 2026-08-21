Falešné e-maily zneužívají jméno celní správy. Připraví vás o peníze

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Falešné e-maily zneužívají jméno celní správy. Připraví vás o penízePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Celní správa ČR varuje před podvodnými e-maily, které zneužívají její dobré jméno i jméno konkrétního ředitele Celního úřadu pro Středočeský kraj. Na podvodnou zprávu…
pocitac-urad
Zdroj: Náš REGION | Všude doma
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Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →
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