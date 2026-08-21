Bouřky zasáhly Zlínský a Jihomoravský kraj, bez proudu zůstávají stovky odběrných míst

Bouřky zasáhly Zlínský a Jihomoravský kraj, bez proudu zůstávají stovky odběrných místPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
bouře, bouřka, blesk, počasí, město
„Dům s pečovatelskou službou je největším projektem naší městské části v tomto volebním období. Jeho význam...
České Budějovice patří od čtvrtka 20. srpna zemědělství. Na tamním výstavišti odstartoval 52. ročník...
Dálniční policisté z ostravského oddělení pátrají po svědcích sobotní hromadné nehody na D1 u Klimkovic na...
Policisté na Litoměřicku dopadli muže, který v regionu prodával pervitin a marihuanu. Při domovní prohlídce...
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