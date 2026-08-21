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Bouřky zasáhly Zlínský a Jihomoravský kraj, bez proudu zůstávají stovky odběrných míst

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Čtvrteční večerní bouřky napáchaly v energetické síti Zlínského a Jihomoravského kraje značné škody. Krátce po 19. hodině bylo bez elektřiny zhruba 4500 odběrných míst,…
bouře, bouřka, blesk, počasí, město

bouře, bouřka, blesk, počasí, město

Zdroj: Náš REGION | Všude doma
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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