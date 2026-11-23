Příspěvek 3,5 milionu korun pro firmu starostova příbuzného, smlouva, která přispěla k systémové podjatosti úředníků, nebo stovky milionů vybrané od developerů, jejichž využití vyvolává otázky. Vztahy českých měst se stavebními společnostmi přinášejí nejen nové byty a investice, ale také kontroverze. Zatímco některé radnice přispívají soukromým investorům na infrastrukturu, jiné od nich požadují stovky milionů korun. Kdo na těchto dohodách skutečně vydělává? Ve Strakonicích vyvolalo spor rozhodnutí města přispět 3,5 milionu korun na technickou infrastrukturu developerského projektu v Dražejově. Za projektem stojí Michal Hrdlička, synovec starosty Břetislava Hrdličky. Proti vyplacení peněz vystoupil místostarosta Rudolf Oberfalcer, který upozornil na podezření, že část pozemků byla zavezena problematickým stavebním odpadem. Do sporu se zapojil také Vladimír Hrdlička, otec developera a bratr starosty. „Hodnota díla je 13,5 milionu, vy jste nám měli dát tři miliony,“ uvedl při jednání zastupitelstva. Zdůraznil, že projekt má přinést startovací bydlení pro mladé lidi. Zastupitelé nakonec příspěvek nezrušili, jeho vyplacení však podmínili odstraněním případných závad. Samotná příbuzenská vazba neprokazuje pochybení, vyvolává však otázky ohledně transparentnosti rozhodování. Ještě závažnější důsledky měla spolupráce města Olomouce s developerskou skupinou Redstone. Její počátky sahají do roku 2010, kdy radnice uzavřela smlouvy týkající se přeměny bývalého průmyslového areálu Milo na novou městskou čtvrť. Smluvní závazky následně sehrály roli ve sporu o plánovanou 74 metrů vysokou budovu Šantovka Tower. Soudy dospěly k závěru o systémové podjatosti olomouckého magistrátu při rozhodování o projektu. „Při rozhodování ve veřejné sféře nelze připustit provázání mezi rozhodujícími úředníky a potenciálními investory,“ komentoval rozhodnutí veřejný ochránce práv Stanislav Křeček. V září 2026 zastupitelé rozhodli o ukončení původních smluv. Podle náměstka primátorky Tomáše Pejpka tím skončil nestandardní závazek města podporovat předem blíže neurčenou výstavbu na rozsáhlém území. Pozoruhodné je také vyhodnocení vzájemných povinností. Podle důvodové zprávy město své závazky splnilo řádně a včas, zatímco developer všechny své povinnosti dosud nesplnil. Magistrát současně uvedl, že investor není v prodlení. Zcela jiný problém řeší Brno. Město uzavřelo s developery více než stovku smluv na příspěvky v hodnotě téměř 750 milionů korun, z nichž přibližně 250 milionů již obdrželo. Někteří investoři však kritizují pomalé využívání vybraných peněz a nedostatečnou přehlednost jejich investování. „Dopad na konkrétní lokality není příliš vidět,“ uvedl pro MF DNES developer Tomáš Kaláb. Magistrát kritiku odmítá. Upozorňuje, že příprava veřejných staveb je časově náročná a město do infrastruktury investuje výrazně více, než od developerů vybírá. Jako příklad uvádí rozšíření Šámalovy ulice v souvislosti s výstavbou Nové Zbrojovky. Otázkou však zůstává, jak rychle se vybrané prostředky proměňují v konkrétní školy, komunikace a další veřejnou vybavenost. V Kutné Hoře se spor mezi radnicí a developerem dostal až k Ústavnímu soudu. Společnost MARLO KH připravuje v Malíně výstavbu přibližně pěti stovek bytů, město však odmítlo souhlasit s vedením vodovodu a kanalizace přes svůj pozemek. Developer se pokusil souhlas získat soudní cestou, ale neuspěl. „Soud rozhodl velmi jednoznačně, že ten předpoklad, tak jak byl definován, není opravdu v souladu se zákonem,“ komentoval jedno z dřívějších rozhodnutí starosta Lukáš Seifert. Přestože šlo o relativně malý zásah do městského majetku, radnice na svém stanovisku setrvala. Případ ukazuje, že i menší samospráva může při vyjednávání s velkým investorem využít svá vlastnická práva. Opačný přístup představuje Zeleneč ve Středočeském kraji. V souvislosti s výstavbou nové čtvrti ve Mstěticích se developer zavázal financovat základní školu pro 600 žáků s předpokládanými náklady přibližně 600 milionů korun bez DPH. Po dokončení má škola přejít do vlastnictví obce. Ta tak usiluje o to, aby zásadní část nákladů na infrastrukturu vyvolanou novou výstavbou nesl přímo investor. Skutečný přínos dohody však bude možné posoudit až po dokončení projektu. Příklady z českých měst ukazují, že rozhodující není jen počet postavených bytů nebo výše developerských příspěvků, ale především obsah smluv a jejich skutečné plnění. Zatímco některé radnice dokážou přenést významnou část nákladů na veřejnou infrastrukturu na investory, jiné čelí sporům o peníze, pozemky či vlastní závazky. Pro obyvatele je přitom zásadní především to, zda s novými byty vznikají také potřebné školy, silnice a veřejné služby a kolik za ně nakonec zaplatí městské rozpočty.
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