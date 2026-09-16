Když volby znamenaly jen pro majetné muže: Jak dlouho trvalo, než hlas skutečně dostal „každý“

Volební místnost bývala klubem s velmi přísnými podmínkami
Univerzální hlasovací právo, které dnes působí jako základní vlastnost demokracie, je ve skutečnosti výsledkem velmi dlouhého a nerovnoměrného procesu. Představa, že každý dospělý občan dostane jeden hlas, je natolik zakořeněná v moderní demokracii, že snadno vytváří iluzi historické samozřejmosti. Ve skutečnosti byly volby po většinu své existence postaveny na opačném principu. Nejdřív se určovalo, kdo je vůbec dostatečně nezávislý, majetný, vzdělaný nebo společensky způsobilý, aby měl právo zasahovat do správy státu. Teprve potom se hlasovalo.
Majetek přitom nebyl považován za nahodilou překážku. Jeho zastánci tvrdili, že vlastník půdy či domu má skutečný „podíl ve společnosti“, je méně závislý na ostatních a má co ztratit, pokud stát přijme špatná rozhodnutí. Člověk bez majetku mohl být podle tohoto pohledu snadněji ovlivnitelný a nemusel mít dostatečný zájem na dlouhodobé stabilitě země. Z dnešního hlediska tato logika působí elitářsky, ale po dlouhou dobu byla součástí hlavního proudu politického uvažování.
Britský příklad dobře ukazuje, jak pomalu se tento svět rozpadal. Reformní zákon z roku 1832 změnil rozložení parlamentních obvodů a rozšířil okruh mužů oprávněných hlasovat, volební právo však nadále spojoval s vlastnictvím nebo nájmem majetku určité hodnoty. Většina dělníků zůstávala mimo systém. Zákon zároveň v Anglii a Walesu výslovně definoval parlamentního voliče jako muže, čímž formálně vyloučil ženy z prostoru, v němž se předtím mohly vyskytnout vzácné lokální výjimky.
Reformy přidávaly voliče po vrstvách
Britský parlament pokračoval v rozšiřování volebního práva v dalších desetiletích. Druhý reformní zákon z roku 1867 přidal významnou část městských pracujících mužů, ale stále zachoval majetkové podmínky. Počet voličů v Anglii a Walesu se přibližně zdvojnásobil z jednoho na dva miliony mužů, přesto zůstávalo všeobecné mužské hlasovací právo vzdáleným cílem. Následovala další reforma v roce 1884, která přiblížila pravidla venkovských a městských oblastí.
Takový vývoj je pro dějiny voleb typický. Hranice se neposouvala jedním rozhodnutím od „málo lidí“ k „všem“. Jednotlivé skupiny byly přidávány postupně a často za podmínek, které vytvářely nové nerovnosti. Volební právo mohlo záviset nejen na vlastnictví, ale také na délce pobytu, placení daní, věku nebo jiném právním statusu.
Výraz všeobecné volební právo proto může být při pohledu do minulosti zrádný. Země mohla označit za velký demokratický průlom odstranění většiny majetkových podmínek pro muže, zatímco polovinu dospělé populace tvořenou ženami dál nepovažovala za politické voliče.
Rok 1918: téměř všichni muži, ale jen některé ženy
První světová válka vytvořila v Británii pozoruhodný paradox. Miliony mužů sloužily v armádě mimo své domovy a stávající pravidla spojená s bydlištěm mohla část z nich připravit o hlas. Politicky bylo jen obtížně představitelné, že muž, který několik let bojoval za stát, po návratu zjistí, že nesplňuje podmínky pro účast ve volbách.
Representation of the People Act 1918 proto odstranil téměř všechny majetkové podmínky pro muže a rozšířil hlasovací právo prakticky na všechny muže od 21 let, přičemž vojáci mohli za určitých podmínek hlasovat už od devatenácti. Současně poprvé získala parlamentní volební právo velká skupina britských žen. Rovnost to však ještě nebyla. Žena musela mít alespoň třicet let a splňovat příslušnou majetkovou podmínku nebo být spojena s mužem, který odpovídající kvalifikaci měl. Elektorát přesto vzrostl z přibližně 7,7 milionu na 21,4 milionu lidí.
Teprve zákon z roku 1928 snížil věkovou hranici žen na 21 let a odstranil rozdíl mezi volebními podmínkami mužů a žen. Ani tím ale celý příběh neskončil. Británie například ještě určitou dobu připouštěla případy, kdy někteří lidé disponovali více než jedním hlasem kvůli podnikatelskému majetku nebo univerzitní příslušnosti. Plurální hlasování a univerzitní volební obvody byly odstraněny až reformou z roku 1948.
Princip „jeden člověk, jeden hlas“ se tedy ustavoval později, než by samotný příběh ženského volebního práva mohl naznačovat.
Ani ústavní právo nemusí stačit
Spojené státy ukazují ještě jinou komplikaci. Patnáctý dodatek americké ústavy, ratifikovaný roku 1870, zakázal federaci a státům odpírat volební právo kvůli rase, barvě pleti nebo předchozímu stavu otroctví. Na papíře šlo o zásadní rozšíření občanských práv černošských mužů.
Právní zákaz rasového vylučování však automaticky neznamenal skutečně dostupné volební právo. Zejména v jižních státech vznikly mechanismy, které černošské voliče od uren znovu vytlačovaly: registrační překážky, testy gramotnosti, volební daně, zastrašování a násilí. Až další federální zásahy ve 20. století, především Voting Rights Act z roku 1965, poskytly federální vládě výraznější nástroje k prosazování práv, která už dávno měla existovat.
Podobně ani devatenáctý dodatek z roku 1920, který zakázal odpírání volebního práva kvůli pohlaví, neznamenal, že všechny americké ženy mohly od následujícího rána stejně snadno přijít k urnám. Národní archiv výslovně připomíná, že diskriminační zákony dál bránily řadě žen z menšin ve skutečném výkonu volebního práva.
Tím se ukazuje rozdíl mezi formálním právem hlasovat a praktickou možností toto právo využít. Dějiny voleb nejsou jen historií zákonů, které někoho postupně přidávaly do seznamu oprávněných občanů. Jsou také historií překážek, které dokázaly stejné lidi z volební místnosti vytlačit jinou cestou.
Ženy nepřišly k urnám všude současně
Ani rozšiřování ženského volebního práva nemá jednoduchou světovou chronologii. Jednotlivé země a území přijímaly změny v různých obdobích a často rozlišovaly mezi místními a celostátními volbami. Někde ženy nejprve získaly omezené hlasovací právo, vázané na majetek nebo rodinný stav; jinde přišla právní rovnost rychleji.
Britský případ dobře ukazuje, proč je zavádějící používat jako jediný milník rok 1918. Tehdy britské ženy skutečně získaly zásadní politické právo, ale pouze některé. Plná rovnost s muži následovala o deset let později. Ve Spojených státech se zase rok 1920 stal ústavním mezníkem, avšak skutečné možnosti žen byly zároveň ovlivňovány rasovou diskriminací, občanstvím a pravidly jednotlivých států.
Volební právo se proto nerozšiřovalo jako jedno vrata, která se v určitém okamžiku otevřela. Připomínalo spíš soustavu dveří. Za jedněmi čekala podmínka majetku, za dalšími pohlaví, za jinými rasa, občanství, věk nebo bydliště. Když jedna překážka zmizela, další mohla zůstat ještě desítky let.
„Každý“ stále znamená něco konkrétního
Ani současné demokratické státy ve skutečnosti nedávají hlas úplně každému člověku, který na jejich území žije. Určují minimální věk, pravidla občanství a pobytu a v některých zemích existují další právní výjimky. Samotné slovo „všeobecné“ tedy vždy znamená všeobecné uvnitř určité definované skupiny dospělých občanů.
Rozdíl oproti 19. století však spočívá v základním předpokladu. Tehdy musel stát často vysvětlovat, proč by měl politické právo dát člověku bez majetku, ženě nebo příslušníkovi určité skupiny. Moderní demokratické uspořádání obvykle vychází z opačné otázky: jestliže má být dospělý občan z hlasování vyloučen, musí existovat důvod, proč se na něj obecné právo nevztahuje.
Tato změna se může zdát pouze právnická. Ve skutečnosti obrací několik staletí politického myšlení vzhůru nohama. Volby přestaly být výsadou, kterou stát přiznává vybraným lidem, a začaly být právem, jehož odebrání vyžaduje vysvětlení.
KDYŽ JEDEN HLAS MĚNÍ HISTORII
Volby bereme jako samozřejmou součást demokracie. Jenže tajné hlasování, volební právo, kandidátky, průzkumy i samotné sčítání hlasů mají překvapivě dramatickou historii. Speciál Kódu Enigma ukazuje volby bez stranických hesel a aktuální agitace – jako příběh moci, pravidel, manipulací, omylů i okamžiků, kdy skutečně rozhodl jediný hlas.
Zdroje: Kód Enigma [1], UK Parliament – The Reform Act 1832 [2], UK Parliament – Second Reform Act 1867 [3], House of Commons Library – The History of the Parliamentary Franchise [4], UK Parliament – Representation of the People Act 1918 [5], UK Parliament – Women get the vote [6], U.S. National Archives – 19th Amendment to the U.S. Constitution [7], U.S. National Archives – Voting Rights [8]