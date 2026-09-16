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Když volby znamenaly jen pro majetné muže: Jak dlouho trvalo, než hlas skutečně dostal „každý“

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Volební právo ještě dlouho neznamenalo právo všech dospělých občanů hlasovat. O výsledku rozhodovalo pohlaví, majetek, rasa, původ i místo bydliště.
Když volby znamenaly jen pro majetné muže: Jak dlouho trvalo, než hlas skutečně dostal „každý“

Když volby znamenaly jen pro majetné muže: Jak dlouho trvalo, než hlas skutečně dostal „každý“

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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