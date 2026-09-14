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Kdy vlastně vznikly volby? Hlasovalo se dávno předtím, než svět znal demokracii

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Volby nemají jednoho vynálezce ani datum narození. Lidé rozhodovali hlasováním dávno před vznikem moderních parlamentů a všeobecného volebního práva.
Kdy vlastně vznikly volby? Hlasovalo se dávno předtím, než svět znal demokracii

Kdy vlastně vznikly volby? Hlasovalo se dávno předtím, než svět znal demokracii

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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