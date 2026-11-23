Kladenští zastupitelé na svém ustavujícím zasedání zvolili primátorem Statutárního města Kladna Milana Volfa (Volba pro Kladno), který obhájil svou pozici a v čele města je už pošesté. Rada města zůstane jedenáctičlenná, pět radních má Volba pro Kladno, po třech ANO 2011 a ODS. Statutárním náměstkem primátora zůstává František Bureš (ANO 2011), náměstky primátora jsou Přemysl Mužík (Volba pro Kladno) a Leoš Stránský (ODS). Koalice Volby pro Kladno s ANO 2011 a ODS disponuje většinou celkem dvaceti hlasů ve třiatřicetičlenném zastupitelstvu. V Radě města vedle Milana Volfa, Františka Bureše, Přemysla Mužíka a Leoše Stránského zasednou Ondřej Rys a Jiří Klesnil (oba za Volbu pro Kladno), Danuše Draškovičová a Tomáš Kadlec (oba za ANO 2011) a Petr Drnec s Radkem Větrovcem (oba za ODS). Předsedou kontrolního výboru byl zvolen Petr Ullrych (Volba pro Kladno), předsedou finančního výboru Tomáš Kadlec (ANO 2011). Oba výbory budou mít po devíti členech. Zastupitelé schválili také například udělení dotace 120 tisíc korun pro gymnasty kladenského Sokola na nákup nové kladiny, a především odsouhlasili pravidla rozpočtového provizoria na leden až duben roku 2027. Díky tomuto nástroji může být schválen rozpočet až po novém roce a sestaven na základě reálných čísel a upřesněných údajů na příjmové části rozpočtu. Ve volbách do zastupitelstev obcí ve dnech 9. a 10. října 2026 získaly strany, hnutí a uskupení ve třiatřicetičlenném Zastupitelstvu města Kladna tento počet zastupitelů: 11 Kladeňáci 11 Volba pro Kladno (VPK) 5 ANO 2011 4 Občanská demokratická strana (ODS) 2 Unie pro sport a zdraví Zastupitelský slib složili (v abecedním pořadí dle příjmení): Bc. Martin Baroch (Unie pro sport a zdraví), Ing. Jan Bejček (Kladeňáci), Mgr. Tereza Bělohradská (Kladeňáci), Mgr. Ing. František Bureš (ANO 2011), Mgr. Barbora Částová (Kladeňáci), MUDr. Danuše Draškovičová (ANO 2011), Martin Draxler (ANO 2011), Ing. Petr Drnec (ODS), MUDr. Jana Földesová (Unie pro sport a zdraví), Ing. arch. Anna Gamanová (Kladeňáci), Mgr. et Mgr. Gabriela Havlůjová (VPK), Ing. Michal Hažlinský (Kladeňáci), Ing. Martin Hladůvka (Kladeňáci), MUDr. David Homer (VPK), Soňa Hyršová (Kladeňáci), Ing. Tomáš Kadlec (ANO 2011), MBA; Jiří Klesnil (VPK), Ing. Martin Kodera (Kladeňáci), Mgr. Pavel Kraus (Kladeňáci), Jan Kruliš (ODS), Ing. Věra Kučerová (VPK), MUDr. Marcela Malcová (VPK), Petr Michal (VPK), Ing. Přemysl Mužík (VPK), Ing. Robert Pešta (Kladeňáci), Ing. arch. Ondřej Rys (VPK), Mgr. Leoš Stránský (ODS), MUDr. Petr Ullrych (VPK), Mgr. Miroslav Vacek (ANO 2011), Martin Vejvoda (VPK), Ing. Radek Větrovec (ODS), Mgr. Markéta Voborník Mašková (Kladeňáci), Mgr. Milan Volf (VPK). Zdroj: Tisková zpráva města Kladna