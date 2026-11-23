Městská část Praha 10 navazuje na úspěšné materiální sbírky pro opuštěné psy a kočky a připravuje další dobročinnou akci. Tentokrát se ponese v duchu Vánoc. Cílem je znovu pomoci útulkům a azylům, které se starají o zvířata bez domova. Adventní sbírka proběhne od 29. listopadu do 20. prosince 2026. Obyvatelé Prahy 10 budou moci vkládat potřebné věci pro psy a kočky do označených sběrných kontejnerů hned na třech místech. Jeden kontejner bude umístěn před radnicí Prahy 10 ve Strašnicích, druhý pak na náměstí Svatopluka Čecha ve Vršovicích a třetí před OC Cíl v Záběhlicích. „Mám radost, že se z materiálních sbírek pro opuštěná zvířata v Praze 10 postupně stává nová tradice. Po velikonoční sbírce se k pomoci útulkům a azylům opět vracíme také v adventním čase, kdy myslíme na druhé ještě o něco víc. Každá deka, konzerva nebo jiná potřebná věc může pejskům a kočičkám zpříjemnit čekání na nový domov a zároveň pomoci lidem, kteří se o ně každý den s velkou péčí starají. Budu rád, když se do sbírky zapojíte a přinesete to, co útulky skutečně využijí. Děkuji všem, kteří pomáhají s otevřeným srdcem,“ uvedl starosta MČ Praha 10 Martin Valovič. Umístění kontejnerů na více míst má usnadnit zapojení širší veřejnosti a umožnit lidem přispět tam, kde se běžně pohybují. Stejně jako v předcházejících sbírkách bude i tentokrát na kontejnerech uveden přehled nejpotřebnějších věcí pro útulky. Patří mezi ně: savé podložky, pytle na odpad, ekologické čisticí prostředky, dezinfekce (např. Savo, Sanytol, Chirox, Virkon), fleecové deky, pelíšky, stelivo, krmivo či konzervy. Rádi bychom upozornili, že z běžných, levných granulí mají zvířata alergické reakce, proto z krmiv útulky pro pejsky a kočičky preferují superprémiové značky (např. Marp, Brit, Fitmin, Samsfield). Vítány jsou také doplňky výživy, probiotika, odčervovací tablety nebo přepínací vodítka. Do kontejnerů patří pouze potřeby pro psy a kočky v dobrém stavu. Kontejnery pro adventní sbírku poskytla pro ÚMČ Praha 10 bezplatně společnost Potex, s. r. o. Veškerý výtěžek sbírky bude po jejím skončení rozdělen mezi vybrané útulky a azylová zařízení. Pomoc poputuje například do útulku Pesdomovec, dále spolkům Dočasky De De, Pozor kočka! a Depozitu u Šimona. Městská část Praha 10 tak pokračuje v podpoře organizací, které se dlouhodobě starají o opuštěná a týraná zvířata a zajišťují jim potřebnou péči. Adventní sbírka je další příležitostí, jak mohou obyvatelé Prahy 10 i návštěvníci městské části jednoduchým způsobem přispět na dobrou věc a pomoci těm, kteří se sami bránit nemohou. Zdroj: MČ Praha 10