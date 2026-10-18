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Ze staré lucerny originální podzimní dekorace: Stačí přidat svíčku, šišky nebo dýně

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Chcete si vytvořit vlastní podzimní dekoraci? Zapomeňte na tradiční podzimní věnce, truhlíky a svícny. Letos si vyrobte podzimní lucernu. Ze staré lucerny originální dekorace Máte …
Ze staré lucerny originální podzimní dekorace: Stačí přidat svíčku, šišky nebo dýně

Ze staré lucerny originální podzimní dekorace: Stačí přidat svíčku, šišky nebo dýně

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 18.10.2026 07:16

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Planeta zahrady

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