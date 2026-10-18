Ze staré lucerny originální podzimní dekorace: Stačí přidat svíčku, šišky nebo dýně

Chcete si vytvořit vlastní podzimní dekoraci? Zapomeňte na tradiční podzimní věnce, truhlíky a svícny. Letos si vyrobte podzimní lucernu.
Ze staré lucerny originální dekorace
Máte doma starou lucernu, kterou už ani nechcete vyndávat? Nevyhazujte ji! I ta nejobyčejnější lucerna se může během krátké chvíle proměnit v originální
podzimní dekoraci plnou světla, přírodních detailů a barev. Stačí do ní umístit velkou LED svíčku, šišky, listy, okrasné dýně nebo sušené rostliny a vznikne rustikální dekorace, která se k podzimu dokonale hodí. Pro ozvláštnění můžete mezi přírodniny zamotat světelný LED řetěz, čímž vyzdvihnete svou lucernu ještě o úroveň výše. Co budete pro výrobu podzimní lucerny potřebovat: velkou skleněnou lucernu, šišky, listy, žaludy, ořechy, kaštany, menší dýně a další podzimní plody, zajímavě kroucené větvičky, mech, sušené květy, LED svíčku, světelný řetěz na baterii, barevnou stuhu nebo jutový provázek. Jak vytvořit podzimní lucernu krok za krokem Čtěte také: Podzimní věnec na dveře z lampionků: vytvořte si zářivou podzimní dekoraci, která vydrží až do adventu Ze staré lucerny originální podzimní dekorace – Vytvořte základní kompozici. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Vytvořte základní kompozici
Nejdříve umístěte doprostřed lucerny LED svíčku. Následně kolem svíčky rozložte šišky, suché listy a drobné přírodniny. Na závěr přidejte větvičky s plody a mezi přírodniny naaranžujte světelný řetěz tak, aby se prolínal přírodními materiály. Nakonec horní část lucerny dozdobte barevnou stuhou nebo jutovým provázkem.
Čtěte také: Chryzantémy do podzimních truhlíků: Jak o ně pečovat, aby kvetly až do zámrazu Ze staré lucerny originální podzimní dekorace. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Přidejte mech a velkou LED svíčku
Do velké světlé lucerny vložte na dno mech pro vytvoření perfektního základu a doprostřed umístěte velkou LED svíčku, ideálně v bordó barvě. Volná místa vyplňte většími šiškami, žaludy, kaštany a barevnými listy. Světýlka veďte kolem listů, aby vynikla jejich struktura ve tmě.
Čtěte také: Podzimní truhlíky na parapet: Z chvojí, šišek, vřesů a šípků vytvoříte originální podzimní dekoraci Ze staré lucerny originální podzimní dekorace -Vytvořte čistě přírodní kompozici. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Vytvořte čistě přírodní kompozici
Pokud chcete opravdu originální
podzimní aranžmá, postavte do středu lucerny místo svíčky velkou šišku. Nejdříve ji však volně omotejte LED světelným řetězem. Okolo šišky pak naaranžujte ořechy, barevné listy, kaštany a sušené pomeranče. Dbejte na to, aby dekorace nezakrývaly šišku. Čtěte také: Podzimní dekorace nemusí být jen oranžovo-červená. Vsaďte na luxusní bílou s tóny podzimu Ze staré lucerny originální podzimní dekorace – Nechte vyniknout sušené květy. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Nechte vyniknout sušené květy
Na dno velké lucerny rozprostřete ořechy, kaštany, žaludy a malé šišky. Poté do zadní části umístěte velký sušený květ hortenzie. Ten dozdobte klasy nebo květy okrasných trav, které dodají kompozici zajímavou výšku. Řetěz nechte procházet mezi jednotlivými vrstvami přírodnin.
Čtěte také: Podzimní dekorace ke vchodovým dveřím: 4 nápady, které zvládnete vytvořit sami Ze staré lucerny originální podzimní dekorace – Přidejte mech a velkou LED svíčku. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Tip redakce PlanetaZahrady
Starou lucernu nemusíte vyhazovat ani schovávat na půdě. Na podzim ji snadno proměíte v originální dekoraci z šišek, kaštanů, barevných listů a sušených květů. Pokud do ní přidáte drobný LED řetěz, bude aranžmá krásně vynikat i po setmění. Jednotlivé přírodniny můžete obměňovat podle toho, co právě najdete na zahradě nebo při procházce.
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Autor:
Kristýna Franclová
Zdroj:
PlanetaZahrady.cz
(Článek částečně vznikl s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)