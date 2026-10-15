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Podzimní věnec na dveře z lampionků: vytvořte si zářivou podzimní dekoraci, která vydrží až do adventu

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Oranžové lampionky z mochyně vytvoří nádhernou podzimní dekoraci na dveře i u vchodu. Podívejte se, jak vytvořit originální podzimní věnec na dveře z lampionků krok za krokem. …
Podzimní věnec na dveře z lampionků: vytvořte si zářivou podzimní dekoraci, která vydrží až do adventu

Podzimní věnec na dveře z lampionků: vytvořte si zářivou podzimní dekoraci, která vydrží až do adventu

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.10.2026 06:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Planeta zahrady

Web je určen všem, kdo mají rádi zahradničení, pěstování a pobyt v přírodě. Přináší praktické rady pro péči o okrasné i užitkové rostliny, tipy na sezónní práce, inspiraci pro zahradní design i návody, jak vytvořit příjemné prostředí kolem domu.Čtenáři zde najdou informace o pěstování květin,...

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