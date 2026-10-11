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Podzimní truhlíky na parapet: Z chvojí, šišek, vřesů a šípků vytvoříte originální podzimní dekoraci

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Jak vytvořit podzimní truhlíky na parapet? Pomocí chvojí, šišek, vřesů, šípků a dalších přírodnin vytvoříte originální podzimní dekoraci, která vás nebude stát prakticky nic! Podzimní …
Podzimní truhlíky na parapet: Z chvojí, šišek, vřesů a šípků vytvoříte originální podzimní dekoraci

Podzimní truhlíky na parapet: Z chvojí, šišek, vřesů a šípků vytvoříte originální podzimní dekoraci

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 11.10.2026 13:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Planeta zahrady

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