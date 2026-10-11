Jak vytvořit podzimní truhlíky na parapet? Pomocí chvojí, šišek, vřesů, šípků a dalších přírodnin vytvoříte originální podzimní dekoraci, která vás nebude stát prakticky nic!
Podzimní truhlíky na parapet vykouzlí krásnou podzimní atmosféru
Podzim je čas, kdy většina z nás zdobí vchody, okna i interiér
podzimní výzdobou. Pokud vám právě nyní odkvétají poslední letničky, přichází čas, kdy je vyměnit za podzimní truhlíky.
Podzimní výzdoba vás nemusí stát prakticky nic. Chvojí, šišky, sušené květy, podzimní plody a vřes spolehlivě vytvoří působivou podzimní dekoraci, která bude ladit s okolní přírodou. Podívejte se na čtyři odlišné kompozice, od tradičně přírodní až po elegantní a barevně výraznou.
Co si připravit pro výrobu podzimních truhlíků na parapet: Truhlík, ideálně v tmavé antracitové, šedé nebo černé barvě s odtokovými otvory, případně vhodnou nádobu, která se vejde na okenní parapet. Kvalitní substrát pro podzimní výsadbu. Vřes, chvojí, šišky a sušené květy. Dekorativní větvičky, listy, mech, okrasné trávy nebo drobné plody Drát, floristické zápichy či provázek pro upevnění dekorací.
Pokud budete do svých podzimních truhlíků aranžovat živé rostliny, pak jim dopřejte kvalitní podzimní substrát. Pokud budete dělat pouze podzimkové aranžmá formou zápichu, vystačíte si s obyčejnou zeminou ze zahrady.
Čtěte také: Okrasné dýně v podzimním truhlíku: Přidejte vřesy a trávy, které promění výsadbu v nádhernou podzimní dekoraci Čtyři originální podzimní truhlíky na parapet Podzimní truhlíky na parapet – Z chvojí, šišek, vřesů a šípků vytvoříte originální podzimní dekoraci. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Podzimní truhlík na parapet: Lesní podzim ve fialové a zelené
Styl: tradiční, přírodní, stylový
Barevnost: tmavě zelená, hnědá, fialová
Materiál: fialový vřes v této podzimní dekoraci bude hlavní rostlinou, jedlové a smrkové větvičky dodají aranžmá bohatost a větší šišky, kousky mechu i několik pokroucených větviček dodají podzimnímu truhlíku přírodní akcent.
Kompozice: do dvou výraznějších skupin zasaďte vřes a mezi jednotlivé rostliny vložte chvojí. Následně umístěte do popředí šišky a k zakrytí prázdných míst využijte mech. Větvičky nechte lehce přesahovat přes okraj.
Výsledný dojem: lesní podzim ve fialové a zelené dodá vašemu okennímu parapetu malý kousek podzimního lesa. Čtěte také: Podzimní dekorace z kaštanů: Jak si vyrobit věnec, svícen a další dekorace z kaštanů krok za krokem Podzimní truhlík na parapet – Elegantní podzim ve vínové a béžové. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Podzimní truhlík na parapet: Elegantní podzim ve vínové a béžové
Styl: elegantní, jemný, romantický
Barevnost: tlumená zelená, krémová, béžová, vínová
Materiál: sušené květy hortenzie, vřes s vínově zbarvenými květy a béžové klasy okrasných trav v kombinaci s menšími šiškami a jemnými větvičkami s drobnými plody vykouzlí lehce romantickou podzimní dekoraci.
Kompozice: pro barevný základ uprostřed použijte vřes. Následně do zadní části umístěte sušené květy hortenzií. Vyšší klasy okrasných trav nechte vystupovat nad ostatní rostliny, čímž dostane podzimní truhlík vznešenou výšku. Šišky položte do přední části podzimního aranžmá v několika kusech tak, aby dekorace působila vzdušně.
Výsledný dojem: elegantní podzim ve vínové a béžové dodá parapetu sofistikovaný vzhled, který se perfektně hodí ke světlé fasádě i dřevěnému parapetu. Čtěte také: Jak vytvořit podzimní dekoraci z toho, co najdete na zahradě: 5 elegantních nápadů Podzimní truhlík na parapet – Zářivý podzim ve zlaté a oranžové. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Podzimní truhlík na parapet: Zářivý podzim ve zlaté a oranžové
Styl: venkovský, barevný, hřejivý
Barevnost: zelená, měděná, oranžová a zlatá
Materiál: vřes v odstínech teplejší růžové nebo oranžové, sušené oranžové květy a drobná květenství, dekorativní větvičky s barevnými listy, modřínové šišky a několik kratších větviček chvojí.
Kompozice: barevné květy rozmístěte v menších skupinkách. Mezi ně vložte modřínové šišky a zlatavé listy. Následně do podzimní kompozice umístěte chvojí tak, aby vyplnilo prázdná místa.
Výsledný dojem: zářivý podzim ve zlaté a oranžové vykouzlí útulný a hřejivý podzimní akcent přímo na vašem parapetu. Čtěte také: Jak vytvořit podzimní boho věnec na dveře ze sušených květů krok za krokem Podzimní truhlík na parapet – Skandinávský podzim v bílé a stříbrné. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Podzimní truhlík na parapet: Skandinávský podzim v bílé a stříbrné
Styl: moderní, vzdušný, minimalistický
Barevnost: přírodní hnědá, stříbřitě zelená a krémová
Materiál: bílý nebo světle růžový vřes, větvičky stálezeleného jehličnanu, sušené květy a traviny, přírodní šišky a tenké větvičky s jednoduchou siluetou.
Kompozice: rostliny seskupte do asymetrických částí, přitom mezi nimi nechte volná místa, do kterých přidáte na jednu stranu vyšší větvičky a na druhou stranu sušené květy. Šišky umístěte do spodní části, čímž dotvoříte minimalistický vzhled.
Výsledný dojem: skandinávský podzim v bílé a stříbrné barvě vykouzlí na vašem parapetu velmi elegantní podzimní aranžmá, které se skvěle hodí k modernímu domu. Tip redakce PlanetaZahrady
Při výrobě
podzimního truhlíku na parapetu vybírejte přírodní materiály v barvách, které se nejlépe hodí k ostatní podzimní dekoraci a barvě domu. Nejlepší výsledek vznikne, když barvy truhlíku navážou na fasádu, okna nebo podzimní zahradu. K rustikálnímu domu se bude skvěle hodit lesní či zlatá varianta, zatímco ke světlé fasádě elegantní vínová. Modernímu domu bude naopak slušet minimalistická kompozice. Mohlo by se vám také líbit:
Autor:
Kristýna Franclová
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(Článek byl připraven s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)