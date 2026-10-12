Chryzantémy do podzimních truhlíků: Jak o ně pečovat, aby kvetly až do zámrazu

Chryzantémy v květináči rozzáří podzimní terasu i balkon. Zjistěte, jak je zalévat, kam je umístit a jak o ně pečovat, aby vám jejich barevné květy dělaly radost co nejdéle, třeba až do prvních mrazů.
Jak pečovat o chryzantémy v podzimních truhlících a květináčích
Chryzantémy patří k nejoblíbenějším květinám podzimních truhlíků. Jejich zářivě rozkvetlé bochánky v odstínech purpuru, zlata a sněhově bílé vykouzlí neobyčejnou podzimní výzdobu. Jak o chryzantémy pečovat, aby vydržely co nejdéle krásné? Stačí jim věnovat trochu péče a odmění se vám záplavou květů až do zámrazu.
Podzimní terasa se alespoň bez jedné chryzantémy neobejde. Své místo najdou v květináčích, truhlících i nádobách, kde rozzáří i ty nejsychravější dny. K dostání jsou v nepřeberných odstínech barev, velikostí a tvarů květů. Kvetou neúnavně dlouho a při správné péči vydrží do mrazů. Navíc se mohou po odkvětu vysadit do zahrady a už příští rok na podzim se opět budete moci těšit na jejich záplavu květů. Čtěte také: DIY: Podzimní truhlíky nemusí být jen o vřesech: Tady jsou 4 kombinace, které stojí za vyzkoušení Jaké chryzantémy vybrat do podzimních truhlíků
Ať už přemýšlíte o luxusním
květinovém aranžmá, nebo dáte přednost jednoduché podzimní dekoraci, chryzantéma je při výběru rostlin jasnou volbou. V zahradnictvích se právě v tomto období prodávají keříčkové chryzantémy a jejich hybridy. Tyto chryzantémy jsou vyšlechtěné pro pěstování v truhlících a květináčích. Mají kompaktní tvar s množstvím větvených stonků, které nasazují velké množství poupat, jež postupně na keříku rozkvétají do nádherného bochánku.
Chryzantémy nabízejí širokou paletu barev, která k podzimu neodmyslitelně patří. Mezi oblíbené barvy letošního podzimu patří oranžová, červená, bílá, žlutá a růžová. Pro moderní podzimní výzdobu můžete vsadit na vínovou či fialovou. Pokud chcete mít
podzimní výzdobu na terase vyladěnou do posledního detailu, kombinujte několik barevných variant dohromady. Získáte tak nádherný efekt podzimního aranžmá. Čtěte také: Podzimní dekorace nemusí být jen oranžová: Fialové odstíny promění terasu i vchodové dveře v elegantní zátiší Chryzantémy do podzimních truhlíků: Jak o ně pečovat, aby kvetly až do zámrazu – Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Jak se starat o chryzantémy v truhlíku Výběr stanoviště
Chryzantémy potřebují pro svůj zdravý růst a bohaté květenství dostatek světla. Vyberte jim slunné místo nebo lehký polostín. Na severní straně vytahují do dlouhých výhonů a budou mít méně květů.
Pozor na zálivku
Chryzantémy sice milují vlhkou zeminu, ale nikdy nesmí stát ve vodě. Zalévejte je pravidelně, nejlépe ráno a dávejte pozor, aby voda nezůstávala v misce. Kořeny by mohly začít rychle uhnívat.
Dopřejte jim živiny
Pro bujný růst a bohaté kvetení vyžadují chryzantémy dostatečné množství živin. Přihnojujte je jednou týdně hnojivem na kvetoucí rostliny, které obsahuje více fosforu a draslíku.
Pravidelně odstraňujte odkvěty
Pravidelně odstraňujte odkvetlé květy, podpoříte tak tvorbu nových poupat.
Čtěte také: Okrasné dýně v podzimním truhlíku: Přidejte vřesy a trávy, které promění výsadbu v nádhernou podzimní dekoraci Jak podpořit kvetení chryzantém Chryzantémy umístěte na slunné místo. Zajistěte jim pravidelnou zálivku a jednou týdně přihnojte hnojivem pro kvetoucí rostliny. Pravidelně odstraňujte odkvetlé květy a podle potřeby zkraťte dlouhé výhony. Pokud hrozí první mrazíky, raději je na noc schovejte dovnitř. Tip redakce PlanetaZahrady
Chryzantémy jsou nedílnou součástí podzimních truhlíků. Díky záplavě květů vykouzlí nádherné podzimní aranžmá, které při správné péči vydrží až do zámrazu. Dopřejte jim slunné místo, pravidelnou zálivku a dostatek živin. Podzimní chryzantémy se vám odmění bohatým kvetením! Může se vám také líbit:
Autor:
Kristýna Franclová
Zdroj:
PlanetaZahrady.cz
(Článek částečně vznikl s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)