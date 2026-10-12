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Chryzantémy do podzimních truhlíků: Jak o ně pečovat, aby kvetly až do zámrazu

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Chryzantémy v květináči rozzáří podzimní terasu i balkon. Zjistěte, jak je zalévat, kam je umístit a jak o ně pečovat, aby vám jejich barevné květy …
Chryzantémy do podzimních truhlíků: Jak o ně pečovat, aby kvetly až do zámrazu

Chryzantémy do podzimních truhlíků: Jak o ně pečovat, aby kvetly až do zámrazu

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.10.2026 12:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Planeta zahrady

Web je určen všem, kdo mají rádi zahradničení, pěstování a pobyt v přírodě. Přináší praktické rady pro péči o okrasné i užitkové rostliny, tipy na sezónní práce, inspiraci pro zahradní design i návody, jak vytvořit příjemné prostředí kolem domu.Čtenáři zde najdou informace o pěstování květin,...

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