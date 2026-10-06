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Na dýňové latté zapomeňte: Ochutnala jsem fialové ube, které je v Česku hitem podzimu

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Podzimní trendy se netýkají jen líčení, oblečení a doplňků, periodicky do módy přicházejí různé potraviny a pokrmy. V tomto článku se zaměříme na kávu, dýně jsou minulostí, trendem podzimu 2026 je fialové ube. Jak chutná?
Ilustrační foto

Ilustrační foto

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.10.2026 08:56

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