Na dýňové latté zapomeňte: Ochutnala jsem fialové ube, které je v Česku hitem podzimu

Letos na podzim je trendem ube latté Podzimní trendy nezaplavují jen obchody, ale i kavárny a restaurace. S příchodem sychravých dní je už evergreenem, že se objevují různé podzimně laděné pochoutky. Tradičně to bývají různé dýňové nápoje, koláče či jiné sladkosti, ale objevují se i chutě koření – skořice, hřebíčku či badyánu, dále také jablečné či hruškové dezerty nebo pokrmy z hub.
To by byly tradiční podzimní pochoutky, ale každoročně se mezi ně vmísí i
trendy novinky. Kdysi si třeba lidé takto zamilovali matchu jako letní osvěžující nápoj nebo kombuchu jako alternativu ke klasické limonádě. Letos na podzim není největším hitem dýňové latté, ale novinka obsahující ingredienci ze vzdálených Filipín – tzv. ube latté. Související článek: Prevence Alzheimerovy choroby? Vědci našli potravinu, která snižuje riziko až o 27 % Jeho popularita ve světě roste
Možná o ube slyšíte poprvé stejně jako já, když jsem ho nedávno viděla v nápojovém lístku jedné kavárny. Hned mě název zaujal, a tak jsem začala pátrat, co se pod tím skrývá. Hned na první pohled mě zaujala barva takové kávy – je totiž
nafialovělá. Odstín je dán tím, že se do ube kávy přidává fialový jam, který pochází z Filipín. Na souostroví platí za vyhlášenou pochoutku. Jeho barva je dána obsahem anthokyanů. Na Filipínách ho přidávají do nejrůznějších druhů dezertů – koblížků, pudingů, koláčů, dortů, sušenek i do zmrzliny.
Ube se dnes už netěší oblibě jen na Filipínách, lidé si ho rádi vychutnají i ve Spojených státech amerických, v Británii a dalších zemích světa včetně Česka, kde je přece jen poměrně žhavou novinkou.
Chutná sladce po oříšcích
Samozřejmě jsem lahodně vypadajícímu nápoji nemohla odolat ani já sama, když jsem ho v nápojovém lístku viděla. Říkala jsem si, jak asi bude vonět a co bude připomínat. Tipovala jsem výrazně sladkou exotickou chuť. Můj odhad byl správný, ube skutečně chutná zvláštně, cítíte v něm
oříšky, lahodnou vanilku a vzdáleně může trochu připomínat i karamel.
Ube latté mi chutnalo.
Redakce Trendevy
Chutě jsou ale v ube latté
vyvážené – hořkost kávy je harmonizována sladkým ubem, a tak vzniká perfektní kombinace jako stvořená pro podzim 2026. Pokud bych si tedy měla tipnout, nemyslím si, že to bude jen sezónní záležitost, stejně jako například výše zmiňovaná matcha má ube potenciál být stálicí v nabídce českých kaváren.
Do budoucna lze očekávat, že se nabídka tohoto nápoje rozšíří, například na veganskou variantu s ovesným nebo kokosovým mlékem nebo se objeví různé varianty s medem a kořením. Pokud se vám nechce utrácet v kavárně za ube latté, připravit si ho můžete
i sami v pohodlí domova. Už dnes si ube můžete zakoupit i domů prášek či pastu. Související článek: Stop zírání do telefonu v restauraci: Kdy nový trend dorazí do Česka? Filipínská vláda chce podpořit produkci ube
Jelikož je ube aktuálním trendem, teprve na něj reagují pěstitelé. Kdysi po něm tak
enormní poptávka nebyla, ale nyní je filipínská vláda připravena růst tohoto sektoru podpořit. Kvůli rostoucímu exportu se totiž fialový jam stává vyhledávaným produktem. Filipínská vláda nyní hledá cesty, jak ube vyprodukovat více, mají totiž obavy z konkurence, už teď se mluví o tom, že se hlízy tajně vyvážejí. Jednou z cest je pokus zkrátit vegetační období na 6 měsíců. Wikipedia, Apetit, Daily Mail, CNN Travel