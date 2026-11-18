Pět kol, 48-47 u všech tří bodových rozhodčích a poražený, o kterém se druhý den mluvilo víc než o šampionovi. Josh Hokit, 29letý americký bojovník těžké váhy do 120,2 kg s bilancí 10-0-0 před zápasem, tlačil dopředu a třicetkrát se pokusil dostat Ciryla Ganea na zem. Povedlo se mu to třikrát. Prohrál zápas, titul i neporazitelnost, a za tři dny z něj byl podle Conora McGregora druhý největší tahák UFC. Redakce MMAmag postavila McGregorův příspěvek vedle statistiky z téhož večera a vedle bodovacích lístků, na nichž stojí výsledek.
Jedna věta, ve které se Hokit dostal nahoru a McGregor nikam neslezl
Conor McGregor, 38letý irský bojovník welterové váhy s bilancí 22-7-0, podle MMA Fighting zveřejnil 17. listopadu 2026 na svém účtu na síti X pochvalu s drobnou pojistkou. MMA Fighting cituje jeho příspěvek takto: „After the weekend’s performance, and outside of myself, Josh Hokit is the biggest draw in the ufc today! Bravo champ! Onward to greener and more exciting pastures, you are in the right place with Paradigm Sports! CONTRACTMAXXING 101 #Welcome“.
V překladu redakce MMAmag: „Po víkendovém výkonu je Josh Hokit kromě mě největší tahák UFC současnosti! Bravo, šampione! Vzhůru k zelenějším a vzrušujícím pastvinám, jsi na správném místě u Paradigm Sports! CONTRACTMAXXING 101 #Welcome“. Dvě slova v té větě nesou celou váhu: kromě mě.
UFC, nejsilnější organizace smíšených bojových umění na světě, žádný žebříček taháků nezveřejňuje. Jde tedy o McGregorovo tvrzení, ne o oficiální pořadí. Podle MMA Fighting navíc příspěvek přišel ve chvíli, kdy Hokit na sítích hlasitě žádal okamžitou odvetu.
McGregorův příspěvek přišel tři dny po večeru, kdy Hokit poprvé v kariéře odcházel z klece jako poražený. A čísla z toho večera vypadají jinak než McGregorova pochvala.
Čísla z té samé noci vyprávějí jiný příběh
Na turnaji UFC 334 ze 14. listopadu 2026 v newyorské Madison Square Garden obhájil titul v těžké váze Ciryl Gane. Vyhrál jednomyslným rozhodnutím po plných pěti kolech, tedy po 5. kole v čase 5:00. Hokit šel do zápasu s čistou bilancí 10-0-0 a odcházel s 10-1-0, Gane si ze 14-2-0 polepšil na 15-2-0.
|Údaj ze zápasu Gane proti Hokitovi
|Gane
|Hokit
|Významné údery
|237
|146
|Pokusy o takedown
|0
|30
|Úspěšné takedowny
|0
|3
Rozdíl 91 významných úderů ve prospěch Ganea plyne z hodnot 237 proti 146, které databáze Cage Almanac převzala z UFCStats a do nichž redakce MMAmag nahlédla. Hokit proměnil 3 z 30 pokusů, tedy 10 procent; Gane tím ubránil 90 procent všeho, co na něj šlo. Sám se přitom o sražení na zem nepokusil ani jednou.
Povýšení od McGregora tak přichází navzdory číslům, která ve významných úderech i v takedownech vyzněla pro šampiona. Přesto se po zápase na sítích nejvíc řešilo něco jiného než počet úderů.
Prohrál, a stejně si ho odnesl celý večer
Hokit po zápase tvrdil, že ho Gane zasáhl do oka 40 sekund po úvodním gongu, a žádal odvetu. Jeho sérii příspěvků citovalo MMA Fighting 17. listopadu 2026. Část fanoušků na Redditu pak ve vláknech z 15. listopadu 2026 rozebírala bodování i to, že za zásah do oka nepadl odečet bodu. Postoj scény to není. Je to reakce části publika.
Z přepisu bodovacích lístků po kolech redakce MMAmag vyčetla, jak těsné to doopravdy bylo: všichni tři bodoví rozhodčí dali Ganeovi 4. a 5. kolo a všichni dali Hokitovi 3. kolo, lišili se jen v prvních dvou. Celkové skóre 48-47, 48-47, 48-47 potvrzuje i oficiální přehled lístků, který UFC zveřejnilo 15. listopadu 2026. Výsledek zůstává v oficiálních záznamech nezměněný.
Hokit tedy prohrál o jediné kolo a vyhrál pozornost. A právě s ní se dá jít k jednacímu stolu.
Co si Hokit odnesl místo pásu
ANALÝZA McGregorovo tvrzení o největším taháku nelze ověřit ani potvrdit. Oficiální sledovanost ani obchodní čísla UFC 334 nejsou veřejné; turnaj se v USA streamoval přes Paramount+, který ho avizoval na svém webu. UFC nevede veřejný žebříček popularity. Zůstává názor jednoho muže, byť hodně slyšeného.
Zajímavější je, čím tu pochvalu McGregor obalil. V témže příspěvku zmínil agenturu Paradigm Sports a slovo CONTRACTMAXXING, tedy maximalizaci smlouvy. Sám tak svůj výrok zarámoval jako zprávu o vyjednávací ceně, ne o sportovní hodnotě. Doložené není, že Hokita Paradigm Sports skutečně zastupuje; tvrdí to McGregor.
Podle rankingových výpisů UFC, které má redakce MMAmag k dispozici, zůstal Hokit po porážce v první pětce těžké váhy, jenže zdroje se neshodnou: profil bojovníka ho uvádí na čtvrtém místě, rankingová stránka na pátém. Odvetu, soupeře ani termín UFC neoznámilo. Nejpevnější doložitelný fakt po UFC 334 tedy není pořadí taháků, ale to, že nejslavnější muž sportu veřejně mluví o Hokitově ceně. Koruna, kterou mu přitom podal, zůstala tam, kde byla.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka